DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA/ Video streaming Rai: Italia 5^ nel sincronizzato a squadre! (6 febbraio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: ITALIA QUINTA NELLE SQUADRE

Buone notizie dai Mondiali nuoto 2024 Doha, dove l’Italia del nuoto sincronizzato ha terminato al quinto posto la sua prova a squadre. Le farfalle hanno ottenuto il quinto posto nella classifica finale, con il punteggio di 260.8183: di più non potevano fare ma la buona notizia è che l’Italia femminile del nuoto sincronizzato è leggermente più vicina alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, perché nella graduatoria per i Giochi ha scalato qualche posizione. Oggi la medaglia d’oro, e non è una notizia, se l’è presa la Cina: punteggio di 299.8712 per questa nazionale che sta dominando nella disciplina.

La medaglia d’argento è andata alla Spagna con lo score di 275.8925 e dunque staccatissima dalla Cina, le iberiche per un’incollatura hanno preceduto il Giappone che si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo, poi gli Usa al quarto posto e, dietro l’Italia, sono giunte Canada, Israele, Australia, Kazakhstan, Ucraina, Slovacchia e una Thailandia molto staccata dalle altre. Brave le azzurre: arrivare a vincere la medaglia sarebbe stato complesso, ma anche il quinto posto di oggi si può dire ottimo. (agg. di Claudio Franceschini)

MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà garantita naturalmente anche nella giornata di oggi in chiaro sulla Rai, tra Rai Due e Rai Sport (il canale numero 58 del telecomando) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2024

MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: UN’ALTRA GIORNATA!

Quinto giorno in diretta per i Mondiali di nuoto 2024 a Doha, capitale del Qatar, oggi martedì 6 febbraio. La rassegna iridata degli sport acquatici vivrà una giornata molto simile a quella già vissuta ieri, quindi all’insegna di tuffi e nuoto artistico, che avranno un totale di tre titoli da assegnare nelle prossime ore, mentre oggi sarà la seconda giornata di riposo consecutiva per il nuoto di fondo in acque libere, che tornerà protagonista della prima settimana dei Mondiali di nuoto 2024 domani con le due 5 km. Naturalmente prosegue anche l’avventura della pallanuoto, che vedrà tornare in acqua le Nazionali femminili per le partite della seconda giornata della fase a gironi: naturalmente in questo senso abbiamo un occhio di riguardo per il Setterosa, che alle ore 14.00 ci terrà compagnia con Italia Sudafrica.

Da domenica il palcoscenico sarà per il nuoto in corsia, oltre ovviamente che per la pallanuoto, intanto però abbiamo già colto alcune anomalie di questa particolare edizione dei Mondiali di nuoto 2024. Ad esempio, la Cina non partecipa a tutte le gare di tuffi, tanto che fin dal primo giorno è subito risultato impossibile un en-plein – il che tutto sommato può essere una buona notizia, perché una sola Nazione che monopolizza tutti gli ori di uno sport non fa bene a quella disciplina. In casa Italia, potremmo ricordare che Gregorio Paltrinieri non ha disputato la 10 km e soprattutto che sarà assente Thomas Ceccon: sono le conseguenze di una rassegna iridata che arriva a febbraio dello stesso anno dei Giochi olimpici, una tappa (per quanto di enorme prestigio) nella preparazione per i Giochi, fondamentale per chi ancora deve qualificarsi mentre chi ha già il pass può fare anche scelte differenti, poco più di sei mesi dopo la precedente edizione dei Mondiali della scorsa estate a Fukuoka. Comunque adesso presentiamo tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La quinta giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha avrà tre finali con titoli da assegnare: abbiamo già detto del secondo appuntamento con la pallanuoto femminile e che invece riposa il nuoto di fondo, ma adesso scopriamo quali saranno gli eventi di cartello del martedì in Qatar. L’appuntamento per i tuffi è sempre presso l’Hamad Aquatics Centre, alle ore 8.00 italiane – ricordiamo le due ore di fuso orario fra l’Italia e il Qatar – ci saranno le qualificazioni per la gara dal trampolino 3 metri maschile ma il culmine del giorno sarà alle ore 16.30, quando dalla piattaforma avrà inizio la finale dei tuffi sincro 10 metri femminili.

Sarà il nuoto artistico a fare doppietta di finali nella piscina dell’Aspire Dome, garantendoci altre emozioni per la diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha. Detto che fin dal primo mattino avremo i preliminari del Solo libero maschile, gli appuntamenti di spicco saranno alle ore 12.00 italiane la finale del Team technical e poi alle ore 18.00 quella del Solo libero femminile, quindi il nuoto sincronizzato arriverà già a sette finali su undici, poi proseguirà per altri quattro giorni fino a sabato, ma sempre con un titolo in palio al giorno, per cui oggi ci sarà l’ultima “doppietta” dell’artistico.











