Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha/ Streaming video Rai: le finali di oggi, sabato 10 febbraio

La diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha arriva di fatto al giro di boa nel nono giorno di gare nella capitale del Qatar oggi, sabato 10 febbraio. Nella rassegna iridata degli sport acquatici oggi sarà infatti l’ultimo giorno in compagnia di tuffi e nuoto artistico, che di conseguenza nelle prossime ore assegneranno i rispettivi ultimi titoli e ancora per un giorno reciteranno la parte del leone, come d’abitudine nella prima settimana della manifestazione, per poi cedere il palcoscenico al nuoto in corsia, che da domani sarà decisamente al centro dell’attenzione per quanto riguarda questi Mondiali di nuoto 2024 di Doha.

Nei giorni scorsi abbiamo vissuto molte soddisfazioni con le discipline che stanno andando in archivio, citiamo in particolare l’oro di Giorgio Minisini nel solo libero del nuoto sincronizzato e l’argento di Tocci/Marsaglia nei tuffi sincro 3 metri in attesa di scoprire quali saranno gli ultimi verdetti. Oggi naturalmente sarà protagonista anche il torneo di pallanuoto, per la precisione con la giornata degli spareggi (i cosiddetti crossover) per il torneo femminile: vi segnaliamo allora che il Setterosa è già qualificato per i quarti e attende il nome della propria sfidante nel match di lunedì, che sarà pure fondamentale in ottica qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, oltre che per la caccia al podio iridato. Le emozioni sono garantite, adesso presentiamo tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà garantita naturalmente anche nella giornata di oggi in chiaro sulla Rai, tra Rai Due e Rai Sport (il canale numero 58 del telecomando) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2024

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La nona giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha prevederà quindi tre finali con titoli da assegnare, oltre naturalmente al torneo di pallanuoto femminile con gli spareggi che però non coinvolgono l’Italia, già promossa ai quarti. Per quanto riguarda il nuoto artistico nella piscina dell’Aspire Dome, oggi ci sarà l’ultimo titolo da assegnare per quello che era più noto come nuoto sincronizzato fino a pochi anni fa: l’appuntamento sarà tra l’altro già di primo mattino italiano, perché sarà alle ore 7.30 con la finale del Duo misto libero.

I tuffi vivranno invece un sabato davvero intenso presso l'Hamad Aquatics Centre, con le ultime grandi emozioni nella specialità per quanto riguarda la diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha. Infatti già dalle ore 8.00 del mattino italiano cominceranno le semifinali della gara regina, cioè la piattaforma 10 metri maschile che avrà poi la sua finale alle ore 16.30, mentre nel mezzo l'appuntamento sarà alle ore 11.30 con la finale della gara mista sincro dal trampolino 3 metri, con accesso per tutti nella finale e quindi ci sarà naturalmente in azione anche l'Italia.











