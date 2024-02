Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha/ Streaming video Rai: le finali di oggi, venerdì 2 febbraio

Comincia oggi, venerdì 2 febbraio, la grande avventura in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha, capitale del Qatar. Si tratterà di una rassegna iridata a dir poco anomala, che arriva poco più di sei mesi dopo quella disputata nella scorsa estate a Fukuoka, con una collocazione molto particolare a febbraio e nello stesso anno delle Olimpiadi di Parigi, per cui stavolta fatalmente i Mondiali di nuoto saranno più che altro una tappa (per quanto di enorme prestigio) nella preparazione per i Giochi, anche perché sarà la terza edizione in meno di due anni, considerando che già nell’estate 2022 c’erano stati i Mondiali di Budapest, nel calendario stravolto dalla pandemia di Coronavirus.

Edizione dunque anomala, ma saranno comunque 17 giorni di grandi emozioni con la diretta dei Mondiali di nuoto 2024, cominciando fin da oggi con il nuoto artistico e soprattutto i tuffi, che infatti già nelle prossime ore assegneranno i primi due titoli della rassegna iridata. Nei prossimi giorni inizieranno anche le gare di nuoto di fondo in acque libere e naturalmente i due tornei di pallanuoto, mentre per il nuoto in corsia l’inizio sarà domenica 11 febbraio. Terminata questa lunga ma doverosa premessa per capire che cosa ci attenderà in un febbraio stranamente all’insegna degli sport acquatici, adesso possiamo presentare in maggiore dettaglio tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà garantita naturalmente a partire da oggi in chiaro sulla Rai, tra Rai Due e Rai Sport (il canale numero 58 del telecomando) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2024

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La prima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà dunque nobilitata da due finali con titoli da assegnare nei tuffi presso l’Hamad Aquatics Centre, che sarà dunque il luogo centrale per le prime emozioni iridate. Ricordando che ci sono due ore di fuso orario fra l’Italia e il Qatar, già alle nostre ore 8.00 ci saranno i preliminari della gara dal trampolino 1 metro femminile, che poi vivrà la sua finale dalle ore 17.00. Il primo titolo sarà però quello della gara a squadre miste, che prevede direttamente la finale, fissata alle ore 13.30 italiane.

Oggi la diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha ci terrà compagnia anche con il nuoto artistico, che è ospitato nella piscina dell’Aspire Dome: nessuna finale, ma dalle ore 7.30 del mattino italiano prenderanno il via le competizioni del Solo tecnico femminile, della stessa gara al maschile e del Duo femminile, che proporrà il proprio programma tecnico, poi di tutte queste competizioni le medaglie saranno assegnate nei prossimi giorni.











