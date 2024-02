Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha/ Streaming video Rai: le finali di oggi, venerdì 9 febbraio

La diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha arriva al suo ottavo giorno di gare nella capitale del Qatar oggi, venerdì 9 febbraio. Nella rassegna iridata degli sport acquatici è già calato il sipario sul nuoto di fondo in acque libere, quindi saranno ancora una volta tuffi e nuoto artistico a recitare la parte del leone, come d’abitudine nella prima settimana dei Mondiali di nuoto, anche se nelle prossime ore ci saranno solamente due titoli da assegnare, una per ciascuna di queste due specialità che termineranno domani la loro avventura ai Mondiali di nuoto 2024 di Doha.

Diretta Italia Romania/ Streaming video Rai: test abbordabile (Mondiali pallanuoto 2024, 9 febbraio)

È quindi già quasi tempo di bilanci, possiamo dire che in entrambe le discipline l’Italia è salita sul podio, sono arrivate un buon numero di qualificazioni olimpiche ma vi sono state pure alcune delusioni sulle quali si dovrà riflettere nei prossimi mesi, per fare meglio ai Giochi che sono naturalmente l’obiettivo fondamentale di questo anomalo anno così ricco di appuntamenti. Oggi naturalmente sarà protagonista anche il torneo di pallanuoto, per la precisione con l’ultima giornata della fase a gironi per gli uomini: vi segnaliamo allora l’appuntamento alle ore 10.00 con Italia Romania, con il Settebello certamente favorito nella sua ricerca della fondamentale qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, oltre che del podio iridato. Le emozioni sono garantite, adesso presentiamo tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha.

Diretta/ Italia Canada (risultato finale 12-8): Setterosa ai quarti! (Mondiali pallanuoto 2024, 8 febbraio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà garantita naturalmente anche nella giornata di oggi in chiaro sulla Rai, tra Rai Due e Rai Sport (il canale numero 58 del telecomando) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2024

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

L’ottava giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà abbastanza “scarica”, prevedendo soltanto due finali con titoli da assegnare, oltre naturalmente al torneo di pallanuoto maschile che emetterà tutti i verdetti relativi alla sua prima fase a gironi. I tuffi vivranno comunque un venerdì intenso presso l’Hamad Aquatics Centre, con le grandi emozioni della gara dal trampolino 3 metri femminile. Sarà una giornata campale per le atlete impegnate in questa gara perché alle ore 8.00 italiane ci saranno le semifinali – ricordiamo le due ore di fuso orario fra l’Italia e il Qatar – e poi alle ore 16.30 avrà inizio la finale.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA/ Video streaming Rai: staffetta del fondo d'argento! (oggi 8 febbraio)

Nel mezzo, a cominciare dalle ore 10.30 italiane, avremo anche i preliminari della piattaforma 10 metri maschile, della quale vivremo domani semifinali e finali. Per quanto riguarda invece il nuoto artistico nella piscina dell’Aspire Dome, oggi la diretta dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha inizierà fin dal primo mattino con i preliminari del Duo misto libero, ma l’appuntamento di spicco sarà alle ore 12.00 italiane con la finale del programma libero a squadre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA