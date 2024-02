DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA/ Video streaming Rai: bronzo Acerenza, Marsaglia in finale (oggi 7 febbraio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: BRONZO PER ACERENZA!

Arrivano ottime notizie dai Mondiali nuoto 2024 Doha: c’è una medaglia per l’Italia ed è quella conquistata da Domenico Acerenza, che è arrivato terzo nella 5 Km di fondo e ha così riscattato la delusione nella 10 Km. Per Acerenza è dunque bronzo; deluso invece Gregorio Paltrinieri, che aveva saltato la distanza doppia ma, nonostante si fosse “riposato” (le virgolette sono sempre d’obbligo) non ha saputo andare oltre il quinto posto. Le buone notizie per l’Italia dalla diretta dei Mondiali nuoto 2024 Doha non sono però terminate.

Purtroppo Elena Bertocchi e Chiara Pellacani non sono riuscite a competere per il podio nella finale del sincro 3 metri, ma sapevamo ovviamente che sarebbe stato molto difficile anche se qualche speranza alla vigilia, e comunque va detto che le nostre ragazze sono già qualificate alle Olimpiadi. Invece, Lorenzo Marsaglia è invece riuscito a prendersi la finale nel trampolino 3 metri con grande sofferenza, timbrando il dodicesimo e ultimo posto disponibile. Anche in questo caso una medaglia ai Mondiali nuoto 2024 Doha sarà particolarmente complessa da andare a prendere, vedremo però quello che ci racconterà la finale… (agg. di Claudio Franceschini)

MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2024 Doha viene affidata alla televisione di stato, che si occupa di mandare in onda le grandi emozioni di questa lermesse: nello specifico saremo su Rai Sport che in diverse fasce orarie della giornata si collegherà per trasmettere gli eventi, dovrete quindi selezionare il canale numero 57 del telecomando e, in alternativa, avrete accesso anche al servizio di diretta streaming video semplicemente visitando il sito di Rai Play, oppure installando e attivando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, MONDIALI NUOTO 2024 DOHA

MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: OGGI PALTRINIERI E IL SETTEBELLO!

Una nuova giornata di gare in diretta prende il via ai Mondiali nuoto 2024 Doha: la kermesse è iniziata la scorsa settimana e comincia a entrare nel vivo, oggi per l’Italia potrebbe essere un momento importante perché, almeno sulla carta, ci sarà la possibilità di raccogliere qualche medaglia. Bisogna procedere con ordine, e ricordare che avremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri – che domenica ha saltato la 10 Km di fondo, nella quale Domenico Acerenza ha sfiorato il podio – e tornerà in vasca la pallanuoto maschile che sta ancora affrontando i preliminari del torneo.

La diretta dei Mondiali nuoto 2024 Doha in questi primi giorni riguarda in particolar modo tuffi e nuoto sincronizzato, oltre appunto alle acque libere; per le grandi emozioni della piscina dovremo aspettare, ma già queste prime gare sono state entusiasmanti e, bisogna dirlo, in certi casi i nostri atleti si sono anche ben comportati. Adesso, senza indugiare oltre, proviamo a capire in che modo potrebbero andare le cose nella diretta dei Mondiali nuoto 2024 Doha e facciamo un breve focus su quello che è il programma di mercoledì 7 febbraio, che scatterà già nella primissima mattinata italiana.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Abbiamo citato due grandi protagonisti nella diretta dei Mondiali nuoto 2024 Doha: Gregorio Paltrinieri affronterà, insieme a Domenico Acerenza, la 5 Km di fondo a partire dalle ore 11:00, mentre il Settebello sarà in vasca alle ore 18:30 per la grande sfida contro l’Ungheria, una grande classica che, anche se arriva nella fase a gironi, potrebbe poi definire il nostro percorso nel resto del torneo, ricordando che contro i magiari abbiamo giocato due volte, poco tempo fa, agli Europei. A dire il vero i Mondiali nuoto 2024 Doha scattano alle ore 7:30 con le eliminatorio del duo libero femminile, ovviamente nel nuoto sincronizzato: qui avremo in acqua Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero che possono puntare alla medaglia.

Alle ore 8:00 via ai tuffi con la semifinale del trampolino 3 metri maschile; mezz’ora più tardi la 5 Km di fondo femminile, protagoniste le nostre Giulia Gabrielleschi e Barbara Pozzobon. Alle ore 11:00 Elena Bertocchi e Chiara Pellacani vanno a caccia di medaglia nel trampolino sincro 3 metri; la finale del maschile sarà invece a partire dalle ore 16:30, infine alle ore 18:00 ecco la finale del solo libero maschile per il nuoto sincronizzato. Le emozioni insomma non mancheranno, speriamo che l’Italia possa centrare risultati importanti nella diretta dei Mondiali nuoto 2024 Doha.











