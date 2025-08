Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live delle gare e finali del giorno, oggi domenica 3 agosto.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: OTTO FINALI PER CHIUDERE

Calerà il sipario sulla rassegna iridata, ma prima ci sono la bellezza di otto finali ancora da vivere: la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore oggi, domenica 3 agosto 2025, ovviamente non proporrà semifinali ma solo gare per il titolo nella sessione serale, dalle ore 13.00 italiane. Sicuramente avremo anche emozioni in ottica italiana, per cercare di chiudere con il sorriso, anche se in una situazione ideale avremmo potuto avere addirittura più finalisti e fra poco capiremo il perché.

Prima però, come è giusto che sia, pensiamo alle belle notizie: ad esempio, Benedetta Pilato e Anita Bottazzo saranno protagoniste insieme nella finale dei 50 rana femminili alle ore 13.10, un brivido da vivere con due carte per puntare al podio, sebbene la grande favorita per il successo sia la lituana Ruta Meilutyte, nettamente più veloce in semifinale.

C’è anche da dire che l’ultima giornata è sempre particolare e allora la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore vivrà oggi ben quattro finali di gare che hanno vissuto poche ore fa il turno di qualificazione: tutto in un giorno, con fatiche e tensioni che di conseguenza raddoppiano e potrebbero lasciare il segno. Qui l’attesa è ad esempio forte per la staffetta 4×100 mista, soprattutto per gli uomini (finale alle ore 14.33), ma senza trascurare le ragazze, che avranno l’onore della chiusura alle ore 14.49.

Il riferimento alla fatica è però forte soprattutto quando si parla dei 400 misti: nuotarli per due volte nello stesso giorno è una sfida ostica per chiunque, noi ci giochiamo delle buone carte con Sara Franceschi nella gara femminile e ancora di più sulla carta con Alberto Razzetti tra gli uomini. Se le batterie avranno portato buone notizie, le finali saranno alle ore 13.59 per gli uomini e alle ore 14.15 in campo femminile.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore in tv sarà garantita su Rai Sport e Rai 2 a seconda dei momenti; in ogni caso, la diretta streaming video sarà disponibile su Rai Play. Immagini da Singapore anche su Sky Sport e i servizi streaming correlati, ma solo per gli abbonati in questi casi.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: IL PROGRAMMA DELL’ULTIMO GIORNO

Abbiamo così presentato già ben cinque delle otto finali che ci attenderanno oggi, domenica 3 agosto, per lo splendido finale della diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore. Le speranze dell’Italia saranno nelle gare già descritte, ma ciò non toglie che sia giusto dedicare spazio anche alle altre tre finali. Alle ore 13.31 ci saranno infatti i 1500 sl maschili, che ci hanno regalato enormi soddisfazioni con Gregorio Paltrinieri, che però a Singapore si è dedicato (con eccellenti risultati) solamente alle gare in acque libere, anche a causa dell’infortunio rimediato nella 10 km d’argento, mentre il suo storico rivale Florian Wellbrock dopo i grandi successi in mare cercherà gloria anche in piscina.

Decisamente più brevi saranno altre due finali che meriteranno comunque qualche accenno da parte nostra per completare il discorso sulla diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore. Alle ore 13.02 l’apertura di sessione sarà con i 50 dorso maschili, che però Thomas Ceccon ha dovuto sacrificare nel suo fittissimo programma di gare, in particolare dopo l’inattesa qualificazione nei 100 farfalla. Alle ore 13.18 invece avremo i 50 sl femminili, qui sinceramente c’è stata una beffa perché Sara Curtis è stata la prima delle escluse con il nono tempo delle semifinali per il nostro astro nascente.