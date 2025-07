Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: programma e finali del giorno, domenica 27 luglio iniziano le gare in vasca.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: SI VA IN VASCA

I Mondiali nuoto 2025 Singapore sono ufficialmente iniziati da tempo, ma finalmente domenica 27 luglio 2025 arriva il momento delle gare in piscina: un grande appuntamento con i grandi campioni a caccia dei titoli iridati, e naturalmente una bella occasione per seguire qualche atleta di casa nostra.

Dicevamo: i Mondiali nuoto 2025 Singapore ci hanno già fatto vivere i due tornei di pallanuoto: qui purtroppo l’Italia è stata eliminata ai quarti sia con gli uomini che con le donne, mancando quella che sarebbe stata una bella occasione di tornare sul tetto del mondo o comunque di andare a medaglia.

Adesso non resta che seguire queste gare, ricordiamo che l’ultimo evento di nuoto che abbiamo vissuto è stato il Settecolli e dunque quello di casa nostra, ma qui a Singapore abbiamo già gioito per le due medaglie d’argento di Gregorio Paltrinieri nelle gare di fondo.

Prima di andare a elencare il programma della prima giornata dobbiamo dire che ogni sessione quotidiana sarà divisa in due parti: causa fuso orario, batterie e semifinali andranno in scena alle 4:00 di notte con il fuso di casa nostra, dalle ore 13:00 invece avremo l’appuntamento con le finali del giorno.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore saremo in chiaro su Rai 2, in abbonamento sui canali Sky e dunque la diretta streaming video sarà disponibile con Rai Play, Sky Go e Now Tv. CLICCA QUI PER I MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Andiamo allora ad elencare le prime gare per la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore, secondo appunto il programma del giorno per quanto riguarda le finali. Domenica 27 luglio si comincia già in grande stile con la finale dei 400 stile femminili, e saranno quattro i titoli che verranno assegnati nella prima giornata perché ci sono anche alcune semifinali che ci terranno compagnia. I 400 stile saranno sia nella versione maschile che in quella femminile; gli uomini gareggeranno dopo la 4×00 stile femminile che avrà la sua controparte maschile come ultima gara della domenica.

Dunque un programma già abbastanza fitto e la presenza delle sempre interessantissime ed appassionanti staffette, ma come ben sappiamo sono tantissimi gli eventi che ci terranno compagnia nei prossimi giorni; vedremo allora quello che succederà in vasca nella diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore e se l’Italia riuscirà a fare bene nel medagliere, è sicuramente un bel momento per la nostra federazione che sta portando alla ribalta anche nomi nuovi, su tutti forse quello di Sara Curtis che sarà un’altra delle stelle da seguire con attenzione nel corso di questa kermesse.