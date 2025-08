Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live delle gare e finali del giorno, oggi sabato 2 agosto.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: COMINCIANO LE FINALI!

Tutto è pronto adesso per dare il via alla sessione serale con le sei finali che ci attendono oggi nella diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore. Tra le prime avremo i 50 sl maschili, che sono ovviamente la gara più breve nell’intero programma. Ricordiamo che la vasca singola fu introdotta nel programma dei Mondiali di nuoto solamente a partire dal 1986 e le prime due edizioni videro la doppietta dello statunitense Tom Jager. Due ori anche per Aleksandr Popov, con la soddisfazione per il russo di imporsi a ben nove anni di distanza, cioè nel 1994 e poi nel 2003.

Resta poi indimenticabile la tripletta consecutiva fra il 2009 e il 2013 del brasiliano César Cielo, mentre l’ultima doppietta è stata quella di Caeleb Dressel nel 2017 e 2019. Nelle ultime tre edizioni invece hanno trovato gloria il britannico Ben Proud, l’australiano Cameron McEvoy e l’ucraino Vladyslav Bukhov, quest’ultimo decisamente a sorpresa a Doha 2024. Ci metterete di più a leggere queste righe del tempo che ai protagonisti servirà per completare la finale nella diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore, via alle emozioni! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore in tv sarà garantita su Rai Sport e Rai 2 a seconda dei momenti; in ogni caso, la diretta streaming video sarà disponibile su Rai Play. Immagini da Singapore anche su Sky Sport e i servizi streaming correlati, ma solo per gli abbonati in questi casi.

UN SABATO DI LUSSO

Non prendete impegni all’ora di pranzo e nel primo pomeriggio: la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore oggi, sabato 2 agosto 2025, si annuncia a dir poco scintillante con ben sei titoli da assegnare nelle finali della sessione serale, sempre alle ore 13.00 italiane, ma in particolare perché gli Azzurri saranno ambiziosi protagonisti in molti degli eventi che ci attendono per tornare a muovere il nostro medagliere dopo la storica medaglia d’oro ottenuta mercoledì da Simone Cerasuolo nei 50 rana.

Si sapeva che di mezzo c’erano due giorni che potevano essere più scarichi per la nostra Nazionale, ma adesso possiamo vivere un weekend che promette grandi emozioni per l’Italia. Cominciamo a mettere in copertina due nomi che sono sempre una certezza per noi, cioè Simona Quadarella e Thomas Ceccon, che andranno a caccia di colpi grossi e forse almeno in parte inattesi.

Simona Quadarella è stata semplicemente meravigliosa martedì, in occasione del 1500 più bello della sua vita con un miglioramento di circa nove secondi e il record europeo: la concorrenza è più folta nella finale che ci attende oggi per gli 800 sl femminili alle ore 14.21, ma con questa condizione di forma magari saranno le rivali a dover avere paura della romana, ad eccezione forse dell’immancabile Katie Ledecky.

Per Thomas Ceccon c’è invece forse un po’ a sorpresa la finale dei 100 farfalla maschili alle ore 13.43. In questo stile il veneto ha precedenti di livello soprattutto sulla vasca singola, ma ieri in semifinale ha ‘distrutto’ il record italiano con un progresso formidabile e allora non vogliamo porre limiti alla provvidenza nella divertentissima diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore che si annuncia per oggi: anche perché non è ancora tutto…

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: IL PROGRAMMA DELLE FINALI DEL GIORNO

Tenetevi forte, perché non è finita qui per la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore. Le speranze dell’Italia potrebbero infatti concretizzarsi in ben quattro gare, anche se la lotta per il podio sarà molto serrata, specie quando si parla di eventi in vasca singola, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Le emozioni comunque saranno assicurate fin da subito, alle ore 13.02 infatti avremo Silvia Di Pietro nella finale dei 50 farfalla femminili con il tempo più che buono di 25”58 in semifinale e una sensazione ancora migliore destata in batteria. Definiamola outsider di lusso, la certezza è che si potrebbe sognare in grande…

Subito dopo avremo i brividi della gara in assoluto più veloce per la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore. Parliamo evidentemente della finale dei 50 sl maschili, che alle ore 13.09 vedrà in acqua anche un eccellente Leonardo Deplano, reduce dal 21”59 in semifinale che mette il fiorentino in piena bagarre per le medaglie. Insomma, l’inizio sarà con il botto, poi alle ore 13.17 avremo l’unica finale individuale senza italiani, cioè i 200 dorso femminili, a seguire le già citate gare di Ceccon e Quadarella per chiudere alle ore 14.42 con la pazza roulette della 4×100 sl mista, che come ogni staffetta ha avuto le proprie batterie nella sessione del mattino di Singapore.