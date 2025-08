Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live delle gare del giorno, oggi venerdì 1 agosto.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: ALTRI CINQUE TITOLI DA ASSEGNARE

Cinque titoli da assegnare oggi, venerdì 1° agosto, nella diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore. Ormai tifosi e appassionati sanno che l’appuntamento sarà dalle ore 13.00 italiane e attenzione perché immediatamente ci sarà la finale dei 100 sl femminili con Sara Curtis, la prima azzurra di sempre in finale nella gara regina.

Potrebbe essere proprio questo il momento più emozionante in ottica azzurra per questo terzultimo giorno di gara, anche perché Thomas Ceccon è uscito un po’ a sorpresa già nelle batterie dei 200 dorso, di conseguenza dopo il prevedibile “zero” di ieri dovrebbe essere proprio Curtis la nostra speranza per tornare a muovere il medagliere.

I primi giorni della diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore ci avevano portato molte medaglie, tra conferme e volti nuovi. Scegliamo simbolicamente la rana, con Nicolò Martinenghi sul podio per la quarta edizione consecutiva dei Mondiali nei 100 con l’argento per l’olimpionico varesino e poi la storica medaglia d’oro di Simone Cerasuolo nei 50, che mercoledì aveva spezzato una sorta di “maledizione” per l’oro.

Globalmente oggi gli italiani potrebbero essere quindi protagonisti soprattutto nelle semifinali, per seminare speranze verso gli ultimi giorni di gara, ma con Sara Curtis ovviamente pronta a farci sognare nella diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore, come sempre spettacolare grazie agli straordinari campioni del nuoto.

LA DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Nessuna sorpresa, la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore in tv sarà garantita su Rai Sport e Rai 2, con diretta streaming video su Rai Play, oppure su Sky Sport e servizi streaming correlati per gli abbonati.

CLICCA QUI PER I MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: LE FINALI E IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Avevamo segnalato in apertura che saranno cinque le finali odierne per la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore, ma finora abbiamo parlato praticamente solo dei 100 sl donne con il grande sogno di Sara Curtis. In verità abbiamo accennato anche ai 200 dorso maschili, che saranno alle ore 13.59: dopo il flop di Ceccon, è stato Christian Bacico a rappresentarci almeno in semifinale, migliorando il personale ma non abbastanza per fare l’impresa di entrare fra i primi otto per la finale di oggi.

Buona semifinale ieri anche per Christian Mantegazza nei 200 rana maschili, ma pure in questo caso nulla da fare per l’accesso alla finale, che sarà in programma alle ore 13.45 dopo un tris di semifinali nelle quali speriamo di essere protagonisti. Tornando però a parlare delle finali, avremo alle ore 14.08 i 200 rana al femminile e in chiusura della diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore alle ore 14.39 la staffetta 4×200 sl maschile, con la composizione della finale che dipenderà dall’esito delle batterie mattutine.