Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live delle gare del giorno, oggi lunedì 28 luglio.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: SI APRE UN’ALTRA GIORNATA!

Lunedì 28 luglio la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore ci fa compagnia con un’altra giornata molto intensa: ieri sono cominciate le gare in vasca e, come sempre, il programma si divide in batterie e semifinali a partire dalle ore 4:00 (di casa nostra) e le finali dalle ore 13:00, sempre con il nostro fuso.

Diretta Nicolò Martinenghi/ Finale 100 rana Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2 (30 luglio)

Bisogna allora andare a commentare quello che è accaduto ieri, perché si parte da qui: l’Italia ha vinto la prima medaglia con l’argento nella 4×100 stile maschile, che dal 2021 si conferma sul podio in ogni manifestazione, mentre la squadra femminile pur settima ha timbrato il nuovo record nazionale.

Ottimi risultati dalle prime gare, ma c’è stato anche tempo per il potenziale “dramma” di Nicolò Martinenghi: vincitore della semifinale dei 100 rana, squalificato per una presunta gambata a delfino, infine riammesso in graduatoria e dunque a caccia di medaglia oggi nella diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore.

Thomas Ceccon: "Sono single, ma vorrei una compagna"/ "La terapia mi ha aiutato dopo l'ultima storia"

Ancora una volta sarà una giornata tutta da vivere quella di lunedì 28 luglio: ricordiamo appunto che già nella notte italiana potremo vedere qualche altro atleta qualificato in finale, e allora accomodiamoci per scoprire quale sarà il programma del giorno.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2025 Singapore sarà garantita dalla televisione di stato sia su Rai Sport che Rai 2; la diretta streaming video dunque sarà disponibile su Rai Play. CLICCA QUI PER I MONDIALI NUOTO 2025 SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE/ La 4x100 è d'argento, Martinenghi riammesso in finale (oggi 27 luglio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Possiamo allora studiare quale sia nella diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore il programma odierno, che naturalmente sarà molto lungo. Inevitabile parlare di Thomas Ceccon che disputa le batterie dei 100 dorso, gara in cui è campione olimpico in carica e tre anni fa ha timbrato il record del mondo; poi Simona Quadarella nei 1500 ma in entrambi i casi dovremo aspettare per vedere le finali di queste discipline, la mattina però possiamo citare anche le batterie dei 200 stile maschili e quelle dei 100 rana femminili, entrambe sono gare da seguire con estrema attenzione.

Quattro invece i titoli che si assegnano nella sessione serale per la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore: abbiamo infatti i 100 rana maschili ad aprire le danze, poi i 100 farfalla femminili per poi proseguire con i 50 farfalla maschili e i 200 misti femminili. Per quanto riguarda gli italiani impegnati, li abbiamo già citati: Nicolò Martinenghi parte super favorito nei 100 rana che vedrà ai blocchi di partenza anche un ottimo Ludovico Viberti, Thomas Ceccon non ha nei 50 farfalla la sua gara regina ma due anni fa si è laureato campione del mondo, e dunque ci può assolutamente riprovare.