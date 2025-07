Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live delle gare del giorno, oggi martedì 29 luglio.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: UN MARTEDÌ ENTUSIASMANTE

La diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore promette di farci divertire parecchio oggi, martedì 29 luglio 2025, con cinque titoli da assegnare nelle finali della sessione serale, che inizierà ancora una volta alle ore 13.00 italiane, ma soprattutto con tanti azzurri da seguire con la massima attenzione e concrete speranze di medaglia.

Insomma, nel mirino ci sono tante altre soddisfazioni e magari il primo oro di questa rassegna iridata dopo le medaglie dei giorni scorsi, cioè l’argento nella 4×100 sl maschile, il secondo posto anche di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e il bronzo di Thomas Ceccon sui 50 farfalla. Erano tre carte “pesanti” da giocare e non hanno deluso le aspettative, ma oggi non sarà da meno.

Cominciamo a questo punto proprio da Thomas Ceccon, non fosse altro perché oggi il veneto disputerà la finale dei 100 dorso maschili, cioè la gara della quale è campione olimpico e primatista mondiale in carica. Inutile aggiungere altro, se non che alle ore 13.58 farete meglio a non prendere nessun altro impegno per seguire il nostro campione.

Lo abbiamo già citato e allora diciamo subito che pure Nicolò Martinenghi sarà protagonista della diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore in questo martedì, sebbene per i 50 rana maschili sia giorno di batterie e semifinali. In una gara breve però le sorprese sono sempre in agguato e allora attenzione anche all’impegno del varesino…

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore in tv sarà garantita su Rai Sport e Rai 2; in ogni caso, la diretta streaming video sarà disponibile su Rai Play. In alternativa, su abbonamento Sky Sport e i servizi streaming correlati.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: IL PROGRAMMA E LE FINALI DEL GIORNO

Non ci sarà però solamente Thomas Ceccon per l’Italia nelle finali del giorno per la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore. Un’altra certezza “storica” per l’Italia è Simona Quadarella, che dalle ore 13.12 sarà in gara nella finale dei 1500 sl femminili. Come spesso succede sulle lunghe distanze, l’oro sembra essere “prenotato” da Katie Ledecky, ma la romana ha ottime possibilità di salire sul podio, teoricamente in una lotta a due con l’australiana Lani Pallister per stabilire le altre due medaglie in palio in questa gara massacrante.

Fin qui i nomi che tutti conosciamo già molto bene, ma ci fa enorme piacere osservare che ci saranno anche altri due italiani in finale oggi per la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore. Ad esempio si comincerà già alle ore 13.02 con i 200 sl maschili, nei quali Carlos D’Ambrosio sarà splendido outsider. Dopo una prestazione eccezionale nella 4×100, per il nostro talento emergente è arrivato il record italiano sulla distanza doppia (1’45”23) per provare a sognare. Alle ore 14.40 invece la chiusura sarà affidata ai 100 rana femminili: senza Benedetta Pilato, è stata Anita Bottazzo ad esaltarci con uno splendido 1’05”61 in semifinale e allora potremo divertirci dalla prima all’ultima gara di oggi…