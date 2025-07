Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live delle gare del giorno, oggi giovedì 31 luglio.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: VIA ALLA SESSIONE SERALE!

Nella diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore l’evento più atteso di oggi sarà sicuramente la finale dei 100 sl maschili e allora ricordiamo che nella storia c’è stata anche l’Italia sul tetto del mondo della gara regina grazie ai due ori di Filippo Magnini, che vinse a Montreal 2005 e Melbourne 2007, in questo caso ex-aequo con il canadese Brent Hayden. In precedenza i re erano stati soprattutto Aleksandr Popov con tre ori e Matt Biondi con due ma a cinque anni di distanza fra loro – dettaglio da non sottovalutare adesso che i Mondiali si disputano con una frequenza molto più alta.

Più di recente abbiamo avuto le doppiette di James Magnussen e Caeleb Dressel, mentre le ultime tre edizioni hanno visto le vittorie di David Popovici, Kyle Chalmers e Pan Zhanle, che nel 2024 si è preso sia il titolo iridato, sia l’oro olimpico. Le premesse sono eccellenti, quindi adesso cediamo la parola ai protagonisti della diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Ormai lo sappiamo bene: la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore in tv sarà garantita su Rai Sport e Rai 2, con diretta streaming video su Rai Play. In alternativa, gli abbonati possono fare affidamento anche su Sky Sport e i servizi streaming correlati.

COSA CI ATTENDE OGGI?

La diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore forse potrebbe essere meno “italiana” oggi, giovedì 31 luglio 2025: nelle finali della sessione serale avremo cinque titoli da assegnare, come al solito dalle ore 13.00 italiane, dopo la leggendaria emozione della medaglia d’oro di Simone Cerasuolo nei 50 rana che dopo una grande collezione di podi ha portato finalmente anche l’Italia in cima al mondo.

Sulla carta oggi potremmo seguire con attenzione soprattutto le semifinali, per porre le basi per un raccolto più significativo domani, ad esempio con l’astro nascente Sara Curtis oppure con il “solito” Thomas Ceccon, che ha già vinto tre medaglie, tra la staffetta 4×100 sl d’argento e poi a livello individuale il bronzo sui 50 farfalla e l’argento dei 100 dorso.

Occhio però ad abbassare troppo la tensione, perché alle ore 13.23 avremo i 200 misti maschili, gara nella quale Leon Marchand ha battuto già in semifinale il record del Mondo e chissà se il francese ne avrà per migliorarsi ulteriormente in finale. Peccato solamente per Alberto Razzetti, che ha pagato le fatiche di un giorno con finale dei 200 farfalla e semifinale dei 200 misti in meno di un’ora, con la conseguenza di una eliminazione che fa male.

Quella sarà una delle gare più attese, anche se l’Italia non ne sarà protagonista, per la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore. In ottica azzurra dovrebbe quindi essere una giornata interlocutoria, ma dopo tutto quello che abbiamo visto nei giorni scorsi è anche fisiologico che capiti un giorno con qualche finale più ‘debole’ per la nostra splendida Nazionale…

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: IL PROGRAMMA E LE FINALI DEL GIORNO

Abbiamo già evidenziato quello che ci interessa di più oggi per la diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore. Una giornata che in verità per noi potrebbe essere globalmente di transizione, ma che sarà certamente nobilitata dalla presenza della finale dei 100 sl maschili, fissata alle ore 13.32 e che sarà molto particolare, dopo una semifinale nella quale sette degli otto migliori tempi sono arrivati dalla seconda batteria, causando vittime illustri fra i quali il detentore Pan Zhanle, che non potrà difendere il proprio titolo iridato.

La diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore ci offrirà anche la finale della staffetta 4×200 sl femminile in conclusione del programma, cioè alle ore 14.44 italiane, come tutte le staffette con qualificazione il giorno stesso nella sessione delle batterie. Altri due titoli da assegnare saranno quelli dei 200 farfalla femminili, prima finale del giorno alle ore 13.02, e dei 50 dorso sempre femminili alle ore 14.00, in entrambi i casi senza italiane già dalle semifinali.