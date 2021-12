Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2021/ Streaming video Rai: il day 2 ad Abu Dhabi

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL DAY 2 AD ABU DHABI

Siamo in diretta coi Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 anche oggi 17 dicembre 2021: ad Abu Dhabi comincia dunque il Day 2 della massima competizione iridata nella vasca da 25 metri e siamo davvero curiosi di scoprire chi tra gli azzurri oggi si metterà subito in luce. Al debutto della competizione infatti la squadra italiana ha subito risposto presente, con le due medaglie vinte da Alberto Razzetti (oro nei 200m farfalla e bronzo nei 200m misti) e l’ottimo argento vinto dalla staffetta maschile della 4×100 m stile libero (con Miressi, Ceccon, Deplano e Lazzari in corsia): e chissà che pure oggi possano arrivare nuove medaglie

Le occasioni per splendere in questo venerdi riservato alla diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 per l’Italia non saranno poche anzi già oggi avremo occasione di salire sul podio con Benedetta Pilato, chiamata a eccellere nella finale dei 50m rana femminili. Pure ovviamente la nuotatrice tarantina non sarà la sola: ma vediamo nel dettaglio ora che cosa ci riserverà il programma del day 2 ad Abu Dhabi.

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Segnaliamo subito che la diretta tv dei Mondiali nuoto vasca corta 2021 sarà trasmessa da Rai Sport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: la visione di entrambe le sessioni, batterie e semifinali e finali, sarà dunque garantita dalla tv di stato oggi. Di consegnerà, entrambe le finestre da Abu Dhabi saranno disponibili anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021 ABU DHABI: IL PROGRAMMA

Come occorso già ieri saranno due le sessioni di prove previste per i Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, in diretta oggi ad Abu Dhabi: la prima riservata alle batterie comincerà alle ore 6.30 del mattino italiano, mentre per semifinali, finali e premiazioni attenderemo le ore 15.00 (sono 3 le ore di fuso con l’Italia). Controllando ora il calendario, vediamo che subito al via saranno le prime batterie della staffetta 4×50 mista femminile con l’Italia al blocchi di partenza, mentre di fila saranno le prove dei 200m stile libero maschile con Ciampi e Marco De Tullio iscritti. Subito dopo ecco poi le batterie dei 100m stile libero femminile com Di Pietro e Cocconcelli per l’Italia, come pure le gare per i 100 farfalla maschili, con Rivolta, Lamberti e Razzetti a caccia di un posto per la semifinale. Tra le ultime batterie del day 2 anche quelle degli 200m farfalla e degli 800m stile libero femminili, con in gara Cusinato, Bianchi, Quadarella e Caramiglioli, come pure la staffetta della 4x50m stile libero mista, con sempre gli azzurri tra i partecipanti.

Solo dalle ore 15.00 invece si accenderà la diretta dei mondiali di nuoto in vasca corta 2021 a Abu Dhabi per semifinali e finali. Tra le gare da medaglia segnaliamo la già citata 50 m rana femminile con Pilato, come pure la prova dei 100m dorso e dei 200m farfalla donne. Per gli uomini ecco anche le finali dei 200m stile libero come dei 100 dorso e rana, come vivamente le staffette che sono state protagoniste in mattinata. Vedremo qui chi tra gli azzurri salirà sul primo gradino del podio.



