Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2021/ Streaming video Rai, programma Day 4

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021: ALTRO GIORNO DI FINALI

Ci farà compagnia anche oggi la diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, perché naturalmente anche la quarta giornata di gare ci proporrà tantissime emozioni da vivere con le ben otto finali che saranno in programma nel pomeriggio. L’Italia è arrivata a questi Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 sulla scia degli eccellenti risultati ottenuti già il mese scorso agli Europei di Kazan, poi la rassegna iridata è iniziata benissimo fin dal primo giorno con l’oro mondiale di Alberto Razzetti che ha aperto l’elenco delle medaglie per l’Italia, a quota due trionfi anche grazie a Matteo Rivolta nei 100 farfalla.

Diretta/ Simona Quadarella bronzo negli 800 sl: ha vinto la cinese Li

Ci siamo dunque divertiti molto in questi giorni ad Abu Dhabi, ma oggi domenica 19 dicembre potrebbero arrivare altre soddisfazioni azzurre dai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, che di conseguenza saranno da seguire con la massima attenzione anche nelle prossime ore. Di conseguenza, è importante avere ben presente che cosa succederà oggi per seguire nel migliore dei modi la diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 da Abu Dhabi nel Day 4 della manifestazione iridata.

DIRETTA/ Mondiali nuoto vasca corta 2021: Matteo Rivolta oro nei 100 farfalla!

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 da Abu Dhabi sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) alle ore 6.30 per le batterie e alle ore 15.00 per quanto riguarda la sessione del pomeriggio con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per capire meglio cosa ci potremo attendere oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, andiamo a descrivere il programma della quarta giornata di gare ad Abu Dhabi. La sessione di batterie del mattino prenderà il via già alle ore 6.30 italiane a causa delle ben tre ore di fuso orario che ci separano dagli Emirati Arabi Uniti, ma naturalmente la nostra attenzione si deve focalizzare sulla sessione serale con semifinali e finali, che comincerà quando in Italia saranno le ore 15.00. Immediatamente ci saranno quattro finali consecutive, dunque si comincerà fortissimo: la staffetta 4×50 sl maschile (che vedrà la batteria al mattino), i 50 farfalla femminili con Silvia Di Pietro, i 100 misti maschili con Thomas Ceccon e Marco Orsi seguiti dai 100 misti femminili con Costanza Cocconcelli, per un curioso “confronto a distanza” sulla stessa gara.

Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2021/ Streaming video Rai: male la 4x50 SL mista!

Le altre finali saranno quelle dei 400 sl femminili (batterie stamattina) e dei 50 sl maschili con Lorenzo Zazzeri, che sicuramente saranno da seguire con grande attenzione nel cuore della sessione, poi verso la fine i 50 dorso maschili con Lorenzo Mora e Michele Lamberti e la staffetta 4×200 sl maschile (batterie mattutine), di conseguenza saranno otto i titoli da assegnare oggi e in molte di queste finali l’Italia potrà recitare un ruolo da protagonista. Ricordiamo poi quali sono le tre gare che oggi pomeriggio proporranno le semifinali, in vista delle finali naturalmente di domani: i 50 farfalla maschili, i 50 dorso femminili e i 100 rana femminili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA