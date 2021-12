Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2021/ Streaming video Rai, programma Day 5

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021: OGGI 7 FINALI

Quinto e penultimo giorno in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, oggi lunedì 20 dicembre. Nel programma spiccano le sette finali che saranno in programma nel pomeriggio e che potrebbero regalarci ancora una volta belle soddisfazioni. L’Italia è ormai una potenza consolidata del nuoto mondiale e ha molti nomi con i quali può ambire a salire sul podio, non dipendendo solo da alcune stelle. In questi Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ad esempio hanno vinto la medaglia d’oro due nuotatori di ottimo livello ma che forse non ci saremmo aspettati di vedere campioni del Mondo, come Alberto Razzetti il primo giorno nei 200 farfalla, poi sabato Matteo Rivolta nei 100 farfalla, dominio azzurro dunque su uno stile che di solito non riserva così tanta gioia all’Italia.

Ci siamo dunque divertiti molto in questi giorni ad Abu Dhabi, ma oggi lunedì 20 dicembre potrebbero arrivare altre soddisfazioni azzurre dai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, sia con le gare che culmineranno oggi sia con le prime fasi di quelle che invece si decideranno domani, ultimo giorno negli Emirati Arabi Uniti. Di conseguenza, è importante avere ben presente che cosa succederà oggi per seguire nel migliore dei modi la diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 da Abu Dhabi nel Day 5 della manifestazione iridata.

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 da Abu Dhabi sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) alle ore 6.30 per le batterie e alle ore 15.00 per quanto riguarda la sessione del pomeriggio con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per capire meglio cosa ci potremo attendere oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, andiamo a descrivere il programma della quinta giornata di gare ad Abu Dhabi. La sessione di batterie del mattino prenderà il via come al solito già alle ore 6.30 italiane a causa delle ben tre ore di fuso orario che ci separano dagli Emirati Arabi Uniti (citiamo i 1500 sl di Gregorio Paltrinieri che qualificheranno direttamente alla finale di domani), ma naturalmente la nostra attenzione si deve focalizzare sulla sessione serale con semifinali e finali, che comincerà quando in Italia saranno le ore 15.00. Immediatamente ci saranno due finali: la staffetta 4×50 mista maschile (che vedrà la batteria al mattino) e i 200 misti femminili.

Le altre finali saranno quelle dei 50 farfalla maschili, dei 50 dorso femminili, dei 400 misti maschili, dei 100 rana femminili ed infine della staffetta 4×200 sl femminile e in molte di queste finali l’Italia potrà recitare un ruolo da protagonista. Ricordiamo poi quali sono le quattro gare che oggi pomeriggio proporranno le semifinali, in vista delle finali naturalmente di domani: i 100 sl maschili, i 100 farfalla femminili, i 50 sl femminili ed infine i 50 rana maschili, anche in questi eventi ci saranno molti azzurri da tenere d’occhio.



