Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2022/ Streaming video Rai: la seconda giornata!

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022: OGGI LE STAFFETTE!

La seconda giornata ai Mondiali nuoto in vasca corta 2022 prende il via mercoledì 14 dicembre: siamo a Melbourne, in Australia, e naturalmente bisogna tenere conto delle 10 ore di fuso orario che dunque posizionano nella notte italiana le batterie. Il grande appuntamento per noi sarà quello delle semifinali e finali, vale a dire la sessione serale: nella prima mattinata, e fino a circa mezzogiorno, potremo assistere alla caccia alle medaglie da parte dei nostri atleti, in un periodo che per noi è stato davvero favoloso e che speriamo ora si possa ripetere.

La diretta dei Mondiali nuoto in vasca corta 2022 riguarda oggi soprattutto le staffette, che la faranno da padrone nel programma di semifinali e finali; vedremo allora cosa l’Italia riuscirà a combinare, ma prima che si cominci a gareggiare per le medaglie e i podi possiamo anche fare un rapido excursus attraverso il calendario della competizione, perché il piatto è sempre ricco e allora dobbiamo capire quali saranno le gare che potremo seguire oggi nel corso dei Mondali nuovo in vasca corta 2022.

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Ricordiamo che la diretta tv dei Mondiali nuoto in vasca corta 2022 sarà garantita, a partire dalle ore 9:30, da Rai Sport + HD: trovate il canale al numero 58 del telecomando, appuntamento in chiaro per tutti ma solo per la sessione serale (secondo l’ora locale) con semifinali e finali. Qualora non abbiate a disposizione un televisore potrete comunque seguire l’evento in diretta streaming video, affidandovi alla stessa emittente che mette a disposizione il sito ufficiale o la relativa app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI NUOTO IN VASCA CORTA 2022 IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Il programma serale ai Mondiali nuoto in vasca corta 2022 prende il via con la prima delle staffette: sarà la 4×50 mista mix, dunque due uomini e due donne per ciascuna nazionale. A seguire, l’attesa finale degli 800 stile femminili e poi avremo subito due semifinali, che saranno particolarmente interessanti perché riguardano i 100 stile, prima quelli femminili e poi quelli maschili. Si torna a parlare di finale con i 100 dorso, anche qui saranno impegnate prima le donne e poi gli uomini; quindi le semifinali doppie dei 100 rana.

Nel programma dei Mondiali nuoto in vasca corta 2022 il mercoledì sarà chiuso da altre tre finali: avremo infatti i 50 farfalle – sempre le donne a precedere gli uomini – e poi ecco la staffetta che concluderà la giornata odierna, e sarà la 4×200 stile femminile. Qui ovviamente l’Italia non schiererà ai blocchi di partenza Federica Pellegrini: senza la Divina le azzurre perdono molto, ma si tratta di stare a vedere quello che ci dirà la piscina di Melbourne…











