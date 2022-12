Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2022/ Streaming video Rai, programma day 3

Terzo giorno oggi, giovedì 15 dicembre, la diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne, in Australia, sarà ancora una volta imperdibile perché nei giorni scorsi l’Italia ha già confermato di essere ormai una super potenza del nuoto. Martedì c’è stata un’apertura meravigliosa con gli ori di Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl e della staffetta 4×100 sl maschile con record del mondo, ieri si sono aggiunti due argenti comunque di notevole spessore, firmati dalla staffetta 4×50 mista misti e da Lorenzo Mora nei 100 dorso, il bottino di due ori e altrettanti argenti ci colloca al terzo posto nel medagliere alle spalle solamente dei padroni di casa dell’Australia e degli Stati Uniti, nettamente prima forza europea – siamo l’unica nazione del Vecchio Continente ad avere già vinto ori.

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022/ Staffetta 4x50 mixed e Mora: doppio argento!

La tradizionale rassegna iridata in vasca da 25 metri completa un anno che è già stato ricchissimo di emozioni, perché i Mondiali in vasca lunga a Budapest e gli Europei di Roma hanno caratterizzato un 2022 di grazia per il nuoto italiano. Oggi inoltre sarà di nuovo un giorno con concrete speranze di medaglie e magari anche di ori, con i 100 rana di Nicolò Martinenghi che dovrebbero essere la gara clou per noi. Di conseguenza, è importante avere ben presente che cosa succederà oggi per seguire nel migliore dei modi la diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne nel Day 3 della manifestazione iridata.

Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2022/ Paltrinieri e 4x100 sl (con record): è oro!

MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) dalle ore 9.30 per quanto riguarda la sessione con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per capire meglio cosa ci potremo attendere oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, andiamo a descrivere il programma della terza giornata di gare a Melbourne. Le dieci ore di fuso orario lasciano il segno, per cui le batterie saranno nel cuore della notte italiana, mentre la sessione serale (di Melbourne) con semifinali e finali comincerà quando in Italia saranno appena le ore 9.30. In copertina mettiamo i già citati 100 rana maschili delle ore 10.44 italiane, perché naturalmente avranno Nicolò Martinenghi come uomo da battere, campione iridato in carica in vasca lunga e primo nelle semifinali di ieri, senza dimenticare che sarà in gara per l’Italia pure Simone Cerasuolo.

Mary-Sophie Harvey: "Mi hanno drogata ai Mondiali"/ Nuotatrice: "Ero piena di lividi"

L’altra finale di copertina oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 saranno i 100 sl maschili delle ore 9.42, sia perché si tratta della gara regina, sia perché l’Italia potrà schierare Alessandro Miressi e Thomas Ceccon. Qui l’assalto all’oro potrebbe essere più complicato, ma almeno una medaglia si può certamente provare a conquistarla. Le stesse gare avranno le finali anche al femminile, qui dobbiamo evidenziare che purtroppo una Benedetta Pilato in condizioni non esaltante non sarà al via dei 100 rana femminili. Le finali oggi saranno comunque ben nove, compresi i 200 farfalla sia al femminile sia al maschile e poi tre eventi che avranno nello spazio di poche ore batterie e finale, cioè i 400 sl maschili e le due staffette 4×50 sl sia femminile sia maschile, sperando che l’Italia sia grande protagonista anche qui…

© RIPRODUZIONE RISERVATA