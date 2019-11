Diretta Mondiali Paralimpici Atletica 2019/ Streaming video e tv: azzurri e orari

Nuova giornata per i Mondiali Paralimpici di Atletica 2019: anche oggi lunedì 11 novembre infatti saranno tante gare a tenerci compagnia dalle piste di Dubai, dove ovviamente vi sono ancora parecchi azzurri pronti a farsi onore, nelle tante gare messe in programma. Siamo ormai giunti alla quinta giornata della manifestazione e di fatto siamo entrati davvero nel vivo: pure sono ancora tante le medaglie che andranno consegnate. Intanto però in casa azzurra si è già festeggiato: come è noto nei giorni scorsi Assunta Legnante ha vinto la medaglia d’oro e il quarto titolo iridato nel lancio del peso, fissando la bellissima misura di 15.83 metri. Ovviamente non vediamo l’ora di festeggiare un’altra medaglia, magari in arrivo già oggi. Vediamo dunque che cosa ci propone il programma ufficiale di questa giornata per i Mondiali paralimpici 2019 a Dubai, tenendo però ovviamente conto del furo orario tra Italia e gli Emirati Arabi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019

Per seguire i Mondiali Paralimpici di atletica, il canale preferenziale rimane la tv ufficiale della manifestazione che in live streaming offrirà la visione di tutte le gare previste anche oggi. Va inoltre segnato che vi saranno finestre in diretta tv per i Mondiali paralimpici di atletica 2019 in corso a Dubai sulla tv di stato. Oggi dunque l’appuntamento al canale Raisport + sarà sia con la sessione mattutina di gare (dalle 6,454 alle 9,30,) che con quella serale, prevista dalle 14,55 alle ore 15,55. Tali spazi saranno naturalmente visibile anche in diretta streaming video, tramite il ben noto portale Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019: IL PROGRAMMA A DUBAI

Esaminando approfonditamente però il programma delle gare per la giornata odierna a Dubai per i Mondiali Paralimpici di atletica ecco che vediamo subito che non sarà proprio l’Italia l’unica protagonista: anzi di fatto sarà una sola l’azzurra chiamata in gara. Ci riferiamo dunque a Arjola Dedaj, che sarà in gara nella prima mattina per le prime batterie della gara dei 100 m femminili categoria T11. Nella serata locale però, in caso di un ‘ottima qualificazione, la nostra beniamina potrà svolgere dalle ore 15,09 (italiane) le semifinali della gara regina. Chiaramente questi non saranno gli unici appuntamento da non perdersi: vediamo quindi i più significativi, chiaramente segnalando l’orario italiano. Ricordiamo infatti che si inizierà la mattina molto presto alle ore 5,50 italiane con le prima finali del lancio del giavellotto femminile categorie F13 F56, mentre tra le altre gare valevoli per le medaglia ecco alle ore 7,56 la prova del lancio del peso maschile T38. Per quanto riguarda il programma serale delle prove dei Mondiali Paralimpici di Atletica, ecco che sottolineiamo le finali maschili dei 1500m T54 prevista alle ore 15,34 e la finalissima femminile del salto in lungo femminile T64, attesa alle ore 17,02 orario italiano ovviamente.

LIVE STREAMING MONDIALI PARALIMPICI ATLETICA





© RIPRODUZIONE RISERVATA