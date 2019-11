Diretta Mondiali Paralimpici Atletica 2019/ Streaming video e tv, finali e italiani

Oggi venerdi 15 novembre 2019 si accenderà a Dubai l’ultima giornata di gara per i Mondiali paralimpici di Atletica 2019. Siamo dunque arrivati al gran finale di questa manifestazione iridata che pure fino ad oggi ci ha regalato non poche emozioni, oltre che medaglie preziose per la delegazione italiana. Oggi infatti saranno previste solo le ultime finali a cui non vediamo l’ora di assistere e dove pure l’Italia proverà nuovamente a coprirsi di gloria: controllando il calendario ufficiali dobbiamo operò segnalare che oltre al solito problema del fuso orario tra Italia ed Emirati Arabi, oggi per l’ultima giornata di Mondiali paralimpici di Atletica, le ultime gare verrano disputate in un unica sessione serale: nessun appuntamento è stato dunque fissato per la mattina a Dubai.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019

Anche oggi , per seguire i Mondiali Paralimpici di atletica, il canale preferenziale rimane la tv ufficiale della manifestazione che in live streaming offrirà la visione di tutte le gare previste anche oggi. Va inoltre segnato che oggi vi sarà solo una finestra in diretta tv per i Mondiali paralimpici di atletica 2019 in corso a Dubai sulla tv di stato. L’appuntamento sarà ancora una volta al canale Raisport +, che trasmetterà le ultime gare da Dubai dalle ore 15,20 alle ore 17,00. Tale spazio saranno naturalmente visibile anche in diretta streaming video, tramite il ben noto portale Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA M ONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019: IL PROGRAMMA A DUBAI

Come detto prima, da calendario ufficiale, per l’ultima giornata dei Mondiali paralimpici di atletica 2019 oggi vi sarà una sola sessione serale di gare ma certo il programma rimane più che mai fitto. Facendo poi il giusto calciolo con il fuso orario tra Italia e Dubai, ecco che da calendario la prima gara oggi sarà prevista alle ore 15,00 italiane con la finale maschile del lancio del peso F46. Il gran finale sarà offerto intorno alle ore 17 con la finale sempre degli uomini di 1500 m T52. Nel mezzo saranno altre 15 sfide valide per le medaglie a tenerci compagnia oggi e ovviamente non mancheranno neppure gli italiani in gara. Ecco in tal senso che certo dovremo tenere d’occhio la prova di Luca Campeotto nella finale dei 400 m maschili T62, gara a cui il nostro azzurro, che in stagione ha toccato il record di 55,41. Vedremo se ci sarà un ultima medaglia per la nostra delegazione!

