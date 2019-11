Diretta Mondiali Paralimpici Atletica 2019/ Streaming video e tv: programma e azzurri

Si torna a Dubai anche oggi giovedi 14 novembre 2019 per i Mondiali Paralimpici di Atletica: si torna quindi in pista anche per la penultima giornata di gara in questa manifestazione iridata che continua a regalarci sorrisi. Solo nei giorni scorsi infatti il medagliere dell’Italia nella competizione si è arricchito di un pesantissimo oro vinto dalla nostra Assunta Legnante, nella specialità del lancio del disco (e record europeo). Pure però la nostra delegazione non è ancora paga e di certo vorrà di nuovo regalarci un’emozione prima di lasciare la pista di Dubai. Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci propone il programma odierno e quali saranno gli atleti italiani chiamati in causa oggi per i Mondiali paralimpici di Atletica 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019

Per seguire i Mondiali Paralimpici di atletica, il canale preferenziale rimane la tv ufficiale della manifestazione che in live streaming offrirà la visione di tutte le gare previste anche oggi. Va inoltre segnato che vi saranno finestre in diretta tv per i Mondiali paralimpici di atletica 2019 in corso a Dubai sulla tv di stato. Oggi dunque l’appuntamento al canale Raisport + sarà sia con la sessione mattutina di gare (dalle 6,45 alle 9,30,) che con quella serale, prevista dalle 15,00 alle ore 18,10. Tali spazi saranno naturalmente visibile anche in diretta streaming video, tramite il ben noto portale Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019: IL PROGRAMMA A DUBAI

Andiamo dunque dubito a verificare il programma completo per la giornata di oggi, mercoledì 14 novembre 2019 per i Mondiali paralimpici di Atletica 2019 a Dubai e come al solito saranno previste due sessioni di gare, una mattutina e una serale. Pure anche oggi dovremo fare attenzione al forte fuso orario tra Italia ed Emirati Arabi (tre ore di differenza): esaminando dunque gli eventi dando subito gli orari italiani. Si comincerà già alle ore 6,00 del mattino con la finale del lancio del giavellotto maschile categoria F57 a cui farà subito seguito la gara per le medaglie dei lancio del disco femminile categoria F53, come pure le finali del lancio del peso F40 e i 5000 m uomini T11. Per la fase serale delle competizioni ecco che il primo evento è atteso verso le ore 15,00 italiane con le finali maschili per il lancio del peso F33 e il salto in lungo T36. Gran finale dei giornata ai Mondiali paralimpici di Atletica 2019 a Dubai con la staffetta Universal 4x100m. Per quanto riguarda gli italiani oggi chiamati in causa sulla pista di Dubai, ecco che dobbiamo tenere d’occhio nella prova dei 400 m T44 Emanuele Di Marino, che sarà protagonista vero le 6.50 del mattino italiano, come pure gli atleti scelti per le batterie di qualificazione della staffetta universale 4×100. Nella sessione serale di gare ecco che attendiamo Giuseppe Campoccio nel getto del peso M F33 e Oxana Corso, attesa al via dei 200 m T35. Teniamo infine d’occhio per la nostra delegazione anche Lorenzo Tonetto atteso alle 16-43 nella prova di lancio del disco M F64.

