Diretta Mondiali pattinaggio 2023/ Streaming video Rai, oggi 24 marzo

Anche oggi, venerdì 24 marzo, ci terrà compagnia la diretta dei Mondiali pattinaggio 2023: naturalmente dobbiamo ribadire che gli orari italiani non saranno dei migliori, dal momento che la rassegna iridata del pattinaggio artistico si disputa quest’anno a Saitama, in Giappone. Oggi sarà penalizzata soprattutto la Rhythm dance della competizione di danza sul ghiaccio, che è in calendario dalle ore 3.00 alle ore 8.15, naturalmente considerando il fuso orario italiano, mentre il free program della gara individuale femminile è atteso dalle ore 9.20 fino alle 13.20, decisamente più accessibile anche per gli appassionati italiani.

"Diritto alla riparazione" di smartphone ed elettrodomestici/ I venditori devono garantirlo: ecco come

La danza sul ghiaccio assegnerà il proprio titolo iridato solamente domani, al termine della free dance, però si tratta di un evento da seguire con attenzione fin da questa notte perché l’Italia schiera ben due coppie, cioè Guignard-Fabbri e Manni-Roethlisberger. I riflettori in ottica azzurra sono puntati soprattutto sulla coppia formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, che nelle scorse settimane si sono laureati campioni d’Europa e di conseguenza possono sognare anche a livello mondiale, a maggior ragione considerata l’assenza della Russia, che nel pattinaggio artistico è una super potenza. Andiamo allora a scoprire ulteriori informazioni utili per seguire la diretta dei Mondiali pattinaggio 2023 anche oggi.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 23 MARZO 2023/ Chiusura a -0,15%

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di pattinaggio 2023 è prevista sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, sia sui canali di Eurosport per gli abbonati. Ecco allora che pure la copertura in diretta streaming video dei Mondiali di pattinaggio 2023 raddoppierà, essendo garantita sia da Rai Play tramite sito e app per tutti, sia tramite i servizi di Eurosport e Discovery Plus, naturalmente in questo caso tramite abbonamento.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI PATTINAGGIO 2023

SCENARIO FED E BCE/ Le 3 variabili "pazze" che interrogano governi e banche centrali

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO 2023: RISULTATI E CONTESTO

Parlando ancora della diretta dei Mondiali di pattinaggio artistico 2023, dobbiamo evidenziare che l’appuntamento di spicco oggi sarà naturalmente quello con il programma libero della gara individuale femminile, che incoronerà la pattinatrice più forte del mondo. Per l’Italia non sono più i tempi di Carolina Kostner, ci sarà comunque in gara Lara Naki Gutmann che con il ventitreesimo posto nel corto si è qualificata fra le ventiquattro che partecipano anche al free program, ma ovviamente senza speranze di un piazzamento di spicco. La grande favorita per l’oro è la giapponese Kaori Sakamoto, che con 79.24 punti nel corto è già in fuga su tutte le rivali.

Basterebbe dire che al secondo posto troviamo la sud-coreana Lee Hae-in ma con 73.62 punti, è un gap che non sarà facile ricucire. La lotta allora potrebbe essere – salvo colpi di scena che comunque nel pattinaggio sono sempre dietro l’angolo – per gli ultimi due gradini del podio, contesi anche dalla giapponese Mai Mihara, dalla statunitense Isabeau Levito e dalla belga Loena Hendrickx, la migliore europea, che sono rispettivamente terza, quarta e quinta dopo lo short program, ma tutte racchiuse in meno di due punti da Lee. Una cosa è già certa, sarà un venerdì all’insegna delle grandi emozioni che la diretta dei Mondiali di pattinaggio artistico 2023 ci potrà regalare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA