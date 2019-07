Diretta Mondiali scherma 2019/ Streaming video Rai: orario e vincitori (19 luglio)

Proseguono a grandi passi i Mondiali scherma 2019: al Syma Center di Budapest si comincia presto, ovvero già alle ore 8:30 con le fasi eliminatorie delle due gare in programma venerdì 19 luglio. Oggi sono di scena la spada maschile e, soprattutto pensando all’Italia, il fioretto femminile che è da sempre la competizione regina per il nostro movimento: ricordiamo che il calendario della competizione prevede che le due competizioni si alternino nelle loro fasi ad eliminazione diretta (il tabellone è di tipo tennistico) fino al termine, alle ore 18:30 saranno previste le finali nelle quali verranno assegnate le medaglie. Sarà dunque molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta dei Mondiali scherma 2019, di cui ora possiamo cominciare a presentare gli eventi del venerdì.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI SCHERMA 2019

La televisione di stato garantisce la diretta tv dei Mondiali scherma 2019, ma dobbiamo ricordare che l’appuntamento sarà tale soltanto dalle ore 16:30 e, dunque, quando si entrerà nel vivo della competizione. Ovviamente ci sarà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando (con l’ausilio di PC, tablet o smartphone) il sito www.raiplay.it. Sul portale www.2019budapest.com troverete inoltre tutte le informazioni utili sulle gare e gli atleti in pedana. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019: GLI ITALIANI IN GARA

Come abbiamo già detto dunque la giornata di venerdì ai Mondiali scherma 2019 sarà importante soprattutto per il fioretto femminile: Elisa Di Francisca, campionessa europea in carica, cerca uno storico bis e parte ancora una volta come favorita, ma dovrà vincere una concorrenza soprattutto interna con la presenza di Arianna Errigo, a caccia di riscatto, la miglioratissima Alice Volpi che può concretamente aspirare alla medaglia d’oro, e poi magari anche Francesca Palumbo. Nella spada maschile confidiamo soprattutto in Andrea Santarelli, che poche settimane fa ha conquistato l’argento agli Europei di Dusseldorf: la squadra però è abbastanza competitiva e può contare anche su Enrico Garozzo, Gabriele Cimini e Marco Fichera. Insieme hanno vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e dunque potrebbero stupire anche a livello individuale. E’ stato portato come riserva per questa gara Federico Vismara, mentre tra le donne del fioretto questo ruolo tocca a Martina Batini.



