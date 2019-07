Diretta Mondiali scherma 2019/ Streaming video Rai: orario e vincitori (21 luglio)

La diretta Mondiali di scherma 2019 a Budapest, capitale dell’Ungheria, oggi domenica 21 luglio entra nella sua seconda metà. Ieri con la sciabola femminile e il fioretto maschile è calato il sipario sulle gare individuali, da oggi cominciano le gare a squadre, come da tradizione in ogni grande evento della scherma. Tocca a sciabola maschile e spada femminile, che erano già stati giovedì i primi due eventi a livello individuale. La formula sarà quella consueta nella scherma: si comincia il tabellone principale dai trentaduesimi, con le prime fasi già ieri per non ingolfare troppo il programma (le gare a squadre sono naturalmente più lunghe) proseguendo poi in entrambe le competizioni sino alle finali, in calendario a partire dalle ore 16.30. Sede di grandissimo prestigio per i Mondiali scherma 2019, l’Ungheria infatti è una Nazione di straordinaria tradizione: l’Italia però fa ancora meglio, siamo primi nel medagliere di tutti i tempi, vedremo se dalle gare a squadre (da oggi fino a martedì) arriveranno le soddisfazioni che ci attendiamo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI SCHERMA 2019

Da segnalare che la diretta tv dei Mondiali scherma 2019 è garantita su Rai Sport + HD (collegamento a partire dalle ore 16.20) e di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Rai Play. L’altro principale punto di riferimento per chi volesse cercare informazioni sulle gare odierne potrebbe essere il sito ufficiale dei Mondiali di Budapest, all’indirizzo Internet www.2019budapest.com CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAI PLAY

MONDIALI SCHERMA 2019: SCIABOLA MASCHILE E SPADA FEMMINILE

Come abbiamo già accennato, oggi la diretta Mondiali scherma 2019 di Budapest ci offrirà le fasi finali della sciabola maschile e della spada femminile per quanto riguarda le gare a squadre. In palio oltre al titolo e alle medaglie iridate ci sono pure punti fondamentali nel ranking verso la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il che renderà ancora più importanti le gare di questi Mondiali di scherma. A livello individuale, giovedì avevamo raccolto il bronzo di Luca Curatoli nella sciabola maschile, mentre nella spada femminile il clan azzurro è comunque stato felice per la vittoria dell’italo-brasiliana Nathalie Moellhausen, che per alcuni anni ha rappresentato l’Italia nella prima parte della sua carriera, prima di optare per la nazionalità sportiva brasiliana. Ricordiamo che in pedana salgono tre schermidori per squadra, ognuno disputa tre assalti e per vincere bisogna arrivare per primi a 45 punti – altrimenti naturalmente vince chi ha il punteggio più alto allo scadere del tempo di gara.



