Diretta Mondiali scherma 2022/ Streaming video tv: programma e finali 20 luglio

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022: OGGI PROGRAMMA RICCO!

La giornata dei Mondiali di scherma 2022 per mercoledì 20 luglio è particolarmente ricca: saranno ben quattro gli eventi che dalle ore 8:30 (il fuso orario è lo stesso di casa nostra) ci accompagneranno a Il Cairo. Dopo aver assistito a due giornate nelle quali abbiamo avuto sempre due competizioni, finalmente nella kermesse iridata arrivano anche le gare a squadre: infatti oggi il primo evento a prendere il via in pedana sarà la spada femminile a squadre, insieme alla sciabola maschile a squadre. Sono le due “categorie” che lunedì hanno vissuto il concorso individuale, come ben ricorderete.

Tuttavia non è finita qui, perché oggi nella diretta dei Mondiali scherma 2022 avremo altre due competizioni individuali: vivremo infatti le eliminatorie, alle ore 10:00, della sciabola femminile e alle ore 11:00 quelle del fioretto maschile. Insomma una giornata davvero intensa quella che vivremo a Il Cairo; naturalmente la grande speranza è quella che l’Italia possa brillare e, in serata, arrivare in pedana per giocarsi le medaglie, ma questo lo scopriremo soltanto strada facendo e dunque per il momento andiamo a presentare i nostri atleti in gara.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali scherma 2022 viene affidata a Eurosport, canale che è disponibile sia nel pacchetto della televisione satellitare che su DAZN: in entrambi i casi avrete comunque bisogno di un abbonamento per assistere alla kermesse da Il Cairo. In alternativa potrete ovviamente rivolgervi al servizio di diretta streaming video, ma anche in questo caso bisognerà essere clienti: la piattaforma Discovery Plus, che fa parte delle offerte di TIMVISION e Amazon Prime Video, mette a disposizione le immagini dei Mondiali scherma 2022 ai suoi abbonati, che potranno utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022: GLI EVENTI DEL GIORNO

Nella diretta dei Mondiali scherma 2022 sappiamo già quali siano i componenti nelle due gare a squadre: a cercare riscatto sono in particolare gli sciabolatori, perché Luigi Samele e Pietro Torre si sono fermati ai quarti di finale nella prova individuale mentre gli altri due, ovvero Luca Curatoli e Michele Gallo, sono stati eliminati anche prima. La spada femminile è andata meglio con l’exploit di Rossella Fiamingo, mentre Mara Navarria ha conosciuto l’uscita di scena ai quarti ma se non altro ha fatto più strada di Federica Isola e Alberta Santuccio, e oggi le quattro comporranno la squadra che proverà a cercare la medaglia.

Nel fioretto maschile invece parteciperanno alla competizione individuale, qui ai Mondiali scherma 2022, Daniele Garozzo (forse quello con le maggiori possibilità di arrivare in fondo), Alessio Foconi, Giorgio Avola e Tommaso Marini con l’obiettivo di mantenere alto il nome italiano nella specialità, al netto di quanto accaduto tre anni fa e che abbiamo anche più volte ripetuto nei giorni precedenti; nella sciabola femminile spazio invece a Martina Criscio, Rossella Gregorio, Michela Battison e Eloisa Passaro. Vedremo come andranno le cose a Il Cairo…











