Diretta Monopoli Altamura streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA MONOPOLI ALTAMURA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Nei primi minuti della diretta di Monopoli Altamura, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, si confermano le attese della vigilia: partita molto sentita da entrambe le squadre, con tanti errori in fase di impostazione e la chiara volontà di restare compatte per non concedere spazi.

Tra i padroni di casa spicca l’ottimo avvio di Batocchio, che non solo fa da filtro davanti alla difesa, ma si propone anche come primo riferimento per la costruzione del gioco, smistando palloni con precisione e provando a dare ordine a una manovra che fatica ancora a trovare sbocchi offensivi. L’Altamura per il momento resta accorto, cercando di alzare la pressione solo a tratti e affidandosi soprattutto alle palle lunghe per sorprendere la retroguardia biancoverde. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONOPOLI ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

altro derby in questa diretta Monopoli Altamura per il turno infrasettimanale, perciò diamo onore a questa partita con il nostro angolo delle statistiche. Cosi da capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti con i trend che verranno fuori da questo match. Il Monopoli non è tra le squadre più spettacolari, ma ha una certa efficacia: possesso al 49%, 1,1 gol segnati e 1,2 subiti di media, con circa 10 tiri a gara e un xG che si ferma all’1,1. L’Altamura invece sta vivendo un ottimo momento: 1,6 gol segnati di media, solo 0,9 subiti e un xG medio da 1,6, con numeri importanti anche sulle palle inattive (6 corner a partita).

I pugliesi percorrono molti chilometri (112 km in media), a testimonianza di un’intensità superiore. Sarà quindi una partita dove il Monopoli cercherà di contenere e ripartire, mentre l’Altamura proverà a imporre ritmo e pressing. Molto interessante davvero, passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Monopoli Altamura, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONOPOLI ALTAMURA: I GABBIANI SONO IN STRISCIA!

Manca poco alla diretta Monopoli Altamura, una partita che ci farà compagnia dalle ore 20:45 di mercoledì 24 settembre nella sesta giornata del girone C per la Serie C 2025-2026. Stanno facendo bene i gabbiani, che arrivano da due vittorie con la porta inviolata: il colpo di Latina li ha fatti salire al quinto posto.

Certo bisogna ancora sistemare qualcosa (da notare ad esempio lo 0-4 incassato a Catania), ma per il momento possiamo dire che il Monopoli stia confermando quanto di buono era già riuscito a fare nella passata stagione, quando fino a poche giornate dal termine era rimasto in corsa per la promozione diretta.

A tale proposito, l’Altamura sta invece replicando la partenza con il freno a mano tirato; si era poi ripreso, intanto ha messo insieme due pareggi nelle ultime due partite, ha fermato il Trapani e questo è positivo ma in precedenza aveva raccolto due sconfitte con sette gol subiti, ma anche la vittoria sulla Cavese.

Seguire insieme la diretta Monopoli Altamura sarà molto intrigante anche perché stiamo comunque parlando di un derby regionale, tra i tanti che la Puglia ci offre in questo girone C, adesso mentre le due squadre si preparano noi facciamo anche una rapida panoramica sulle probabili formazioni di questa partita.

MONOPOLI ALTAMURA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta Monopoli Altamura è sui canali di Sky Sport come sempre, non si cambia nemmeno per la diretta streaming video che è garantita da Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI ALTAMURA

Per quanto riguarda la diretta Monopoli Altamura possiamo dire che nel 3-5-2 di Alberto Colombo mancherà lo squalificato Salvatore Longo: lo sostituisce Tirelli (favorito su Volpe) con Maguette Fall confermato, poi Imputato può avere un turno di riposo (sarebbe titolare Valenti) mentre Oyewale è insidiato da Diego Rossi a sinistra, in mezzo al campo si candidano Bordo e Jean Freddi Greco che farebbe la mezzala, ma Falzerano e Battocchio comunque possono ancora giocare. Viteritti, Miceli e Piccinini formeranno la difesa, il portiere del Monopoli sarà invece Piana.

L’Altamura di Devis Mangia va in campo con un 3-4-2-1: Rosafio e Curcio possono essere confermati ma Dimola e Florio possono comunque aspirare a una maglia da titolari, Nazzaro e Dipinto in mezzo rischiano sulla pressione di Daniele Franco, sulle corsie laterali abbiamo in particolar modo Ortisi che a sinistra può prendere il posto di Mogentale, confermando Grande a sinistra. Possibile cambio anche in difesa: Lepore, che può avanzare il suo raggio d’azione, lascerebbe spazio a Zazza che completerebbe la linea con Fabrizio Poli e Silletti, in porta andrà Antonino Viola.

MONOPOLI ALTAMURA: PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo alle quote che la Snai ha stabilito sulla diretta Monopoli Altamura, con un valore che, pari a 1,75 volte la somma giocata sul segno 1, fa dei gabbiani i favoriti per questa sera; invece il segno 2 che regola il successo degli ospiti vi garantirebbe una vincita corrispondente a 4,25 volte la posta in palio, infine sul segno X – che dovrete selezionare per l’ipotesi del pareggio – questo bookmaker ha previsto una quota corrispondente a 3,35 volte quanto messo sul piatto.