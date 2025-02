DIRETTA MONOPOLI ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Monopoli Altamura? Le statistiche mostrano un andamento piuttosto equilibrato, ma con il Monopoli che sembra avere un leggero vantaggio in termini di risultati complessivi. Il Monopoli ha una media di 1.27 gol segnati a partita, mentre l’Altamura ne segna 1.19, un dato comunque molto vicino. Per quanto riguarda i gol subiti, il Monopoli subisce una media di 0.58 gol a partita, un numero significativamente inferiore rispetto all’Altamura, che subisce in media 1.31 gol.

Il Monopoli ha una percentuale di vittorie del 50%, mentre l’Altamura è più indietro con il 30.77%. In termini di gol segnati durante il match, entrambe le squadre hanno una probabilità molto alta di vedere almeno un gol nel corso del match (Over 1.5), con il Monopoli al 88.46% e l’Altamura al 50%. L’Altamura ha una bassa percentuale di Over 2.5 (30.77%), mentre il Monopoli ha una percentuale decisamente più alta (34.62%). Ora passiamo al commento live della diretta di Monopoli Altamura, il commento live è ad un passo! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONOPOLI ALTAMURA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si può vedere in televisione sul canale Sky Sport 255 la diretta Monopoli Altamura. E’ quindi necessario essere abbonati a Sky, che manda in onda l’evento pure su Sky Go, oppure ci si può iscrivere a Now, che passerà il match sull’applicazione Now Tv.

MONOPOLI ALTAMURA, SOLO TRE LUNGHEZZE DALLA VETTA

Domenica 16 gennaio 2025 alle ore 17:30 si va in campo anche per la diretta Monopoli Altamura. Presso lo Stadio Vito Simone Veneziani i padroni di casa proveranno a riprendersi la vetta della classifica per quel che riguarda il girone C di Serie C dopo esser stati staccati nel turno precedente dall’Audace Cerignola che ora detiene il primato in solitaria. I quarantotto punti conquistati non sono infatti sufficienti ai biancoverdi che hanno bisogno di ritrovare una certa continuità dopo qualche risultato altalenante ottenuto nelle scorse settimane del torneo, compresa la sconfitta interna rifilata loro dal Catania.

Gli ospiti non hanno però assolutamente il desiderio di vestire il ruolo di vittima sacrificale per gli scopi degli avversari ed ha a sua volta la necessità di racimolare punti preziosi così da allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. I biancorossi sono un po’ preoccupati al tredicesimo posto con trentadue punti, come il Foggia, in particolar modo se si tiene conto che il Latina, prima squadra ufficialmente in zona playout, dista appena tre punti.

MONOPOLI ALTAMURA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Altamura sono di difficile lettura a causa delle sconfitte subite da entrambe le squadre nell’ultimo weekend di campionato. Non è quindi detto che mister Colombo adoperi ancora il modulo 3-5-2 con Vitale, Viteritti, Miceli, Angileri, Miranda, Greco, Battocchio, Bulevardi, Pace, Grandolfo e Pellegrini per i biancoverdi di casa ed un discorso simile lo si può fare pure per il 4-3-2-1 con Viola, Rizzo, De Santis, Silletti, Ortisi, Grande, D’Amico, Andreoli, Rolando, Bumbu e Palermo del tecnico Di Donato per i biancorossi.

DIRETTA MONOPOLI ALTAMURA, LE QUOTE

Sia Snai che Sisal offrono 5.25 per il 2 nelle quote della diretta Monopoli Altamura. Difficile quindi che gli ospiti si aggiudichino il successo in questa trasferta mentre ci sono buone chances che i padroni di casa facciano loro la contesa se si guarda all’1 quotato rispettivamente a 1.55 e 1.60 dalle due agenzie di scommesse. Il pronostico lascia infine la porta aperta anche al pareggio con l’x indicato a 3.55 ed a 3.60.