DIRETTA MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA/ Video streaming tv: quinto episodio del derby (Serie C, 6 novembre 2023)

DIRETTA MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Monopoli Audace Cerignola evidenzia due formazioni che si trovano l’una contro l’altra per la quarta volta all’interno della propria storia. Spulciando i precedenti giocati da queste due formazioni si notano ben due vittorie per i padroni di casa con un solo successo per i gialloblù. Ancora nessun pareggio all’interno di questa rivalità, chissà che non arrivi proprio oggi. La prima volta che queste due formazioni si sono trovate contro è stato nel 2022 con il successo del Monopoli con il risultato di 2-1, grazie alle reti firmate da De Risio e Montini.

Video/ Brindisi Monopoli (1-2) gol e highlights: un autorete decide il derby (29 ottobre 2023)

Gara di ritorno che vide vincere ancora una volta i biancoverdi, questa volta in trasferta, con il risultato di 1-3. Ad andare in rete Starita, autore di una doppietta, e Manzari. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è quella più importante: play off per l’accesso in serie B. Il successo questa volta è dell’Audace Cerignola che riuscì a imporsi grazie a un gol al novantaduesimo firmato da D’Ausilio, rispondendo al pareggio di Viteritti. (Marco Genduso)

Video/ Audace Cerignola Casertana (2-4) gol e highlights: rete decisiva di Soprano (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Audace Cerignola sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monopoli Audace Cerignola in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA: DERBY DELICATO PER I GABBIANI

Monopoli Audace Cerignola, in diretta dallo stadio Vito Simone Veneziani della città barese, è un bel derby pugliese che ci terrà compagnia alle ore 20.45 di stasera, lunedì 6 novembre 2023, come posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 nel girone C. Dando uno sguardo alla classifica, capiamo che la diretta di Monopoli Audace Cerignola ci offrirà un derby molto delicato per i padroni di casa, che hanno appena 11 punti, anche se arrivano dal colpaccio sul campo del Brindisi che ha sicuramente rianimato una squadra ora a caccia di conferme.

Diretta/ Brindisi Monopoli (risultato finale 1-2): derby pugliese agli ospiti! (Serie C, 29 ottobre 2023)

L’Audace Cerignola arriva invece da una brutta sconfitta casalinga contro la Casertana, quindi ha bisogno di rialzarsi per restare in piena lotta per la zona playoff, avendo finora 15 punti in classifica, ma in caso di terza sconfitta consecutiva naturalmente dovrebbe cominciare a guardarsi alle spalle. Insomma, è un derby che potrebbe anche essere già un bivio, anche se siamo solamente all’inizio del mese di novembre: un motivo in più per seguire questa sera tutte le emozioni che sicuramente saprà regalarci la diretta di Monopoli Audace Cerignola…

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Monopoli Audace Cerignola. Francesco Tomei potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-2-3-1, nel quale davanti al portiere Perina potremmo trovare la difesa a quattro con Viteritti, Fornasier, Ferrini ed Angileri; in mediana la coppia formata da Iaccarino e Vassallo; infine, l’attacco del Monopoli potrebbe prevedere Borello, Starita e D’Agostino sulla trequarti, a supporto del centravanti Santaniello.

La risposta di mister Ivan Tisci per la sua Audace Cerignola potrebbe concretizzarsi in un modulo 4-3-2-1 con Trezza in porta; difesa a quattro formata da Rizzo, Martinelli, Allegrini e Tentardini; a centrocampo ecco il terzetto formato da Ruggiero, Tascone e Vitale; infine, il reparto offensivo della squadra di Cerignola potrebbe prevedere il doppio trequartista con Sosa e Negli a supporto del centravanti, che potrebbe essere D’Andrea.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Monopoli Audace Cerignola secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. C’è grande equilibrio, con il segno 1 proposto a 2,80 e il segno 2 invece a 2,50, quindi con la squadra ospite leggermente favorita. L’ipotesi più remunerativa è infine quella del pareggio, perché il segno X varrebbe 3,05 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA