Diretta Monopoli Audace Cerignola streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live del derby pugliese nel girone C di Serie C.

DIRETTA MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 1-0): ESPULSI CRETELLA E COCOROCCHIO!

Cocorocchio e Vitale finiscono sul taccuino dell’arbitro, mentre il Cerignola sfiora il vantaggio al 29’: sugli sviluppi di un corner di Cretella, Cuppone colpisce di testa mandando la palla di poco fuori. Al 32’ arriva il primo episodio chiave: Cretella riceve il rosso diretto per un fallo su Falzerano. Poco dopo, al 39’, nuova svolta con la doppia ammonizione a Cocorocchio che lascia i suoi addirittura in nove uomini nel derby pugliese con il Monopoli. In pieno recupero, al 45’, i “Gabbiani” sfiorano il raddoppio: Longo pressa Todisco, che libera male e serve involontariamente Oyewale. Il suo tiro-cross attraversa l’area dopo l’uscita a vuoto di Greco, ma Todisco riesce a salvare sulla linea evitando il peggio. (agg. di Fabio Belli)

COME VEDERE LA DIRETTA MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Monopoli Audace Cerignola dovrete rivolgervi a Sky Sport in abbonamento, la diretta streaming video della partita sarà fornita da Now Tv.

GABBIANI IN VANTAGGIO SU AUTORETE

La partita si apre con una fase di studio a centrocampo. All’11’ il Monopoli sfiora il vantaggio con un destro potente di Scipioni dai 25 metri: il pallone esce di un soffio a lato del palo. Il gol però arriva al 19’, seppur in modo rocambolesco: Longo innesca Imputato, che crossa in area un pallone invitante. Sul tentativo di intervento difensivo, Visentin devia sfortunatamente nella propria porta firmando l’autorete che porta avanti i biancoverdi. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Passiamo adesso al rettangolo da gioco della diretta di Monopoli Audace Cerignola, che per l’occasione diventa una lavagna per le nostre statistiche visto che abbiamo ancora un po’ di tempo prima dle fischio iniziale della sfida. Il Monopoli segna circa 1,06 expected goals (xG) a gara, mentre Audace Cerignola lo fa leggermente meglio con 1,51 xG. In casa, Monopoli è ancora più incisivo (1,79 xG). Ma la difesa è un capitolo diverso: Audace Cerignola concede meno (circa 1,16 xGA), mentre Monopoli si mostra più vulnerabile (1,6 xGA).

In sostanza, per Monopoli sarà una questione di equilibrio tra il metterci maggior ritmo offensivo e il non aprirsi troppo, mentre Audace Cerignola dovrà riuscire a ripartire pungente. Detto questo possiamo passare al prossimo aggiornamento della diretta di Monopoli Audace Cerignola, uno dei derby più interessante di questo girone, che sicuramente sarà un piacere commentare in vostra compagnia a partire dal prossimo aggiornamento! (agg. Gianmarco Mannara)

DERBY SCINTILLANTE!

Sicuramente la diretta Monopoli Audace Cerignola, in programma alle ore 20:30 di venerdì 12 settembre 2025, è una delle partite più interessanti nella quarta giornata di Serie C 2025-2026. Nel girone C torna il derby pugliese, uno dei tanti, ma questo lo scorso anno aveva infiammato la corsa per la promozione diretta.

Alla fine entrambe le squadre si erano dovute inchinare all’Avellino per poi mancare il salto di categoria nei playoff; ora sono chiamate a ripetersi ma sarà tutt’altro che semplice, come si può già notare dai primi risultati ottenuti perché il Monopoli ha già perso a Catania, schiantato addirittura per 4-0.

Vero che gli etnei in questo inizio di stagione stanno dominando, ma la sconfitta rimane pesante; l’Audace Cerignola è ancora imbattuto ma ha vinto una sola volta, domenica scorsa contro il Siracusa, in precedenza due pareggi per i gialloblu.

C’è la sensazione che almeno per quanto riguarda gli ospiti si possa crescere nel corso della stagione, ma naturalmente è un tema che andrà esplorato settimana per settimana; intanto noi aspettando la diretta Monopoli Audace Cerignola possiamo fare qualche ragionamento sulle squadre che potremmo vedere in campo tra poco.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA

Analizzando la diretta Monopoli Audace Cerignola notiamo che anche Alberto Colombo gioca con il 3-5-2, nel quale Maguette Fall e Tirelli sono ancora favoriti per operare in attacco (occhio sempre a Salvatore Longo) mentre Valenti e Imputato sono i due esterni di un centrocampo nel quale Jean Freddi Greco fa l’equilibratore con l’aiuto di Scipioni e Battocchio, anche la difesa potrebbe non essere modificata e dunque ci aspettiamo che il capitano Viteritti sia affiancato ancora una volta da Miceli e Piccinini, con Piana che si prenderà la maglia da titolare in porta.

Modulo speculare per Vincenzo Maiuri, anche se la presenza di Sainz-Maza dalla panchina potrebbe portare a un 3-4-1-2 rinunciando a un centrocampista: nel caso sarebbe probabilmente Cretella con la conferma di Gaetano Vitale e Bianchini, qualche dubbio a destra dove Luca Russo deve vincere la concorrenza di Todisco, Spaltro e Parlato, tutti entrati a partita in corso domenica. A sinistra invece corre Ludovico D’Orazio, davanti al portiere Stefano Greco agiscono Luca Martinelli, Cocorocchio e Visentin e infine davanti pochi dubbi, Emmausso e Cuppone fino a qui hanno segnato tutti i gol dell’Audace Cerignola in questo campionato.