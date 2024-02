DIRETTA/ Monopoli Avellino video streaming tv: tutti i numeri della storia (Serie C, 3 febbraio 2024)

DIRETTA MONOPOLI AVELLINO: TESTA A TESTA

Esaminiamo i precedenti della prossima diretta di Monopoli Avellino. Le due squadre si sono affrontate in sei occasioni, considerando anche gli incontri disputati al Partenio. Nella stagione 2019/20, le compagini si sono scontrate una sola volta allo Stadio Vito Simone Veneziani, con una vittoria per 0-2 decisa dai gol di Parisi e Di Paolantonio. Il ritorno non si disputò a causa dell’interruzione dei campionati legata alla pandemia da Coronavirus. Nei due campionati successivi, si è verificato un pareggio per 1-1 a Monopoli, con D’Angelo Sonny che ha segnato su rigore e Zambataro che ha pareggiato nei minuti finali.

Nella stagione seguente, la gara si è conclusa in un pareggio a reti inviolate. Vale la pena menzionare anche un altro incontro al Partenio nel dicembre del 2020, quando la squadra di casa ha trionfato con un netto 4-0. Tre reti sono arrivate nel primo tempo con Bernardotto, rigore di D’Angelo Sonny e Dossena, mentre Fella ha siglato il quarto gol al minuto 87, consolidando la vittoria per l’Avellino. Ultimo risultato un 2-1 che ha visto dominare i pugliesi. (agg. Gianmarco Mannara)

MONOPOLI AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monopoli Avellino sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monopoli Avellino e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Monopoli Avellino, in diretta sabato 3 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. Il Monopoli è impegnato nella caccia a punti fondamentali per la salvezza, con attualmente 23 punti in classifica, a soli -2 dalla zona di sicurezza. Il recente pareggio in casa del Catania non ha migliorato la situazione, e ora il gabbiano pugliese cerca di risollevarsi. Dall’altra parte, l’Avellino si trova al secondo posto, ma dista sette punti dalla capolista Juve Stabia. La sfida contro il Monopoli diventa quindi cruciale per ridurre il gap.

L’Avellino però dovrà provare a riscattare un passo falso pesante, l’ultimo ko interno col Sorrento. I quattro precedenti in terra pugliese hanno visto un equilibrio perfetto, con una vittoria ciascuna e due pareggi. Nell’ultimo scontro d’andata, disputato il 4 ottobre al “Partenio”, l’Avellino ha trionfato per 3-0, replicando il successo nel primo turno di Coppa Italia il 23 settembre, quando i “Lupi” hanno vinto per 4-0. La storia dei confronti tra queste due squadre promette spettacolo e incertezza anche in questa occasione.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Avellino, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi; Fazio, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, De Risio, Hamlili, La Vardera; Borello; Arioli, Tommasini. Risponderà l’Avellino allenato da Michele Pazienza con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori; Badje, Ravasio, Vitale.

MONOPOLI AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











