Diretta/ Monopoli Bari (Serie C) streaming video e tv: derby pugliese d’alta quota

Monopoli Bari, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone C. Derby pugliese sempre molto sentito, in questa stagione ad alta quota viste le rinnovate ambizioni del Monopoli e l’importanza che una piazza come Bari rappresenta sempre. In quattro partite i Galletti hanno raccolto 10 punti, al momento condividendo la prima piazza nel girone con Teramo e Turris. Speravano di fare un po’ meglio invece i Gabbiani, che dopo due sconfitte consecutive in casa contro Catania e Teramo sono riusciti almeno a muovere di nuovo la classifica, pareggiando proprio contro la Turris rivelazione di questo inizio di campionato. Certo, solo battendo il Bari, oltre a ricavare grande soddisfazione per il campanilismo tra le piazze, il Monopoli lancerebbe un segnale ambizioso verso le prime posizioni della classifica: i biancorossi potrebbero invece ritenersi soddisfatti anche di un pareggio che darebbe comunque continuità al loro cammino.

DIRETTA MONOPOLI BARI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Monopoli Bari, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI BARI

Le probabili formazioni di Monopoli Bari, sfida che andrà in scena presso lo stadio Veneziani di Monopoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giuseppe Scienza con un 4-4-2: Pozzer; Zambataro, Sales, Arena, Nicoletti; Vassallo, Piccinni, Giorno, Guiebre; Starita, Santoro. Gli ospiti guidati in panchina da Gaetano Auteri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Frattali; Di Cesare, Celiento, Sabbione; Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Monopoli Bari sono state emesse anche dalla Snai: i Gabbiani partono sfavoriti con un valore di 3,20 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei biancorossi vi farebbe guadagnare 2,25 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,05 volte l’importo che avrete investito.



