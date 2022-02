Diretta Monopoli Bari/ Streaming video tv: va in scena il derby pugliese (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI BARI: E’ DERBY AL VENEZIANI

Monopoli Bari sarà diretta dall’arbitro Daniele Rutella. La gara in programma sabato 12 febbraio alle ore 17:30, presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, è il derby pugliese valido per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Il gabbiano è reduce dalla pesante sconfitta subita contro il Picerno, partita terminata con un netto 3-0. A causa di questo risultato, la squadra allenata da Alberto Colombo ha perso la seconda posizione in classifica, scivolando al quinto posto con 42 punti.

Diretta/ Bari Acr Messina (risultato finale 1-2) Goncalves piega la capolista

Il Bari arriva al derby con il Monopoli, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Messina, gara finita con il punteggio di 1-2. Risultato negativo che non cambia la situazione della squadra di Michele Mignani, la quale viaggia indisturbata al comando della classifica. I galletti sono infatti al primo posto con 51 punti, 8 in più rispetto alla prima inseguitrice, la Virtus Francavilla. Nella gara di andata, disputata lo scorso ottobre al San Nicola, il Bari si è imposto di misura, vincendo 1-0 sul Monopoli.

Diretta/ Picerno Monopoli (risultato finale 3-0): Gabbiani in picchiata

MONOPOLI BARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Monopoli Bari di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Per poter assistere alla gara, bisognerà essere abbonati al servizio streaming. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario avere una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONOPOLI BARI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Monopoli Bari, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Alberto Colombo, tecnico della compagine di casa, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Monopoli: Loria; Novella, Arena, Bizzotto; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, Grandolfo.

Diretta/ Monopoli Turris (risultato finale 2-1): vittoria in rimonta dei pugliesi!

L’allenatore del Bari, Michele Mignani dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con il modulo 4-3-1-2. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Cheddira e Antenucci. Ecco la probabile formazione titolare dei galletti, in vista del derby di Monopoli: Polverino; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, Scavone; D’Errico; Cheddira, Antenucci.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Monopoli Bari di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Non sono favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato alla vittoria del Monopoli, quotato 3.05. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, è proposto a 3.20. I favori dei pronostici sono dalla parte del Bari, con il successo biancorosso, associato al segno 2, quotato a 2.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA