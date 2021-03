Diretta Monopoli Bisceglie/ Streaming video tv: gabbiani favoriti nel derby (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI BISCEGLIE: DELICATO DERBY PUGLIESE

Monopoli Bisceglie, partita diretta dal signor Marco D’Ascanio, va in scena alle ore 20:30 di mercoledì marzo presso lo stadio Veneziani: si tratta di una partita valida per la 28^ giornata della Serie C 2020-2021, un altro turno infrasettimanale in un campionato che procede sempre più spedito. Secondo derby consecutivo per i gabbiani, che hanno vinto in casa della Virtus Francavilla: momento positivo per i biancoverdi che sono usciti dalla zona playout e ora vogliono fare il salto di qualità.

Il Bisceglie invece sta soffrendo parecchio: penultimo in classifica, nel weekend non ha sfruttato il fattore campo facendosi battere dalla Juve Stabia e ha bisogno assoluto di punti per evitare anche la retrocessione diretta. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Monopoli Bisceglie; mentre aspettiamo che la partita si giochi proviamo a leggere insieme le scelte dei due allenatori valutando le probabili formazioni.

DIRETTA MONOPOLI BISCEGLIE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Bisceglie non è una di quelle che per questa giornata di Serie C vengono trasmesse sui canali Calcio della televisione satellitare, la grande novità della stagione; di conseguenza l’unico modo per seguire questa partita resta quello di sottoscrivere un abbonamento al portale Eleven Sports, che da qualche anno si occupa del campionato di terza divisione e fornisce tutte le gare in diretta streaming video, tramite un abbonamento stagionale o acquistando di volta in volta l’evento singolo, che ha un prezzo fissato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI BISCEGLIE

Monopoli Bisceglie sarà affrontata da Beppe Scienza con il 3-5-2: Taliento in porta, davanti a lui difesa composta da Riggio, Bizzotto e Mercadante con Viteritti e Zambataro che si alzano sulla linea dei centrocampisti, accompagnando la regia di Piccinni che sarà supportato da Lorenzo Paolucci e uno tra Vassallo e Alvaro Iuliano, con il secondo che appare favorito. Davanti ci provano Starita e Bunino: possono essere entrambi titolari, eventualmente in luogo di De Paoli e Soleri per naturale turnover. Il Bisceglie di Aldo Papagni si dispone con un modulo quasi speculare: qui però c’è un trequartista (Mansour o Sartore) con un centrocampo a quattro nel quale Cittadino e Romizi restano favoriti per la zona centrale, mentre Bassano-Giron è il ballottaggio per la corsia sinistra e Tazza sarà titolare sull’altro versante. Davanti, Antonio Musso tornerà titolare sostituendo Rocco o Cecconi, mentre in difesa dovremmo rivedere Priola, Altobello e De Marino proteggere il portiere, con Spurio nuovamente in vantaggio su Antonio Russo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha provveduto a tracciare un pronostico su Monopoli Bisceglie: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,77 volte quanto messo sul tavolo, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte la puntata. Il segno 2, che corrisponde all’affermazione degli ospiti, vale 4,50 volte la somma che avrete scelto di investire.



