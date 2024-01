DIRETTA/ Monopoli Casertana video streaming tv: ci sono tredici incroci finora (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA MONOPOLI CASERTANA, TESTA A TESTA

La diretta di Monopoli Casertana ha uno storico che finora ha visto disputare 13 incontri, con un bilancio complessivo di tre vittorie per il Monopoli, otto vittorie per la Casertana e due pareggi. L’andamento delle sfide nel corso degli anni ha evidenziato una transizione di dominio, con il Monopoli che ha iniziato a ottenere successi nelle ultime stagioni, rompendo il predominio precedente della Casertana. Le prime fasi degli scontri sembrano aver favorevolmente sorriso alla Casertana, che ha accumulato un numero significativo di vittorie. Tuttavia, il Monopoli ha gradualmente invertito la tendenza, dimostrando un miglioramento nelle proprie prestazioni e conquistando importanti successi nel corso del tempo.

Questa dinamica potrebbe essere indicativa di cambiamenti nelle squadre, come modifiche nella composizione del roster, strategie di gioco evolute o altri fattori influenti sulle prestazioni delle squadre nel corso delle stagioni. La rivalità tra Monopoli e Casertana sembra essere caratterizzata da un equilibrio competitivo, con entrambe le squadre che cercano di affermarsi nei rispettivi incontri. L’evoluzione della competizione tra queste due squadre sarà interessante da seguire, poiché il Monopoli continua a consolidare la propria posizione e la Casertana cercherà di riconquistare il proprio dominio storico. (agg. Gianmarco Mannara)

MONOPOLI CASERTANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monopoli Casertana sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Monopoli Casertana sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

I PUGLIESI PER SCACCIARE LA CRISI

La diretta Monopoli Casertana, in programma sabato 6 gennaio 2024 alle ore 14:00, racconta della 20esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa, col pareggio per 1-1 a Messina, hanno interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive maturate Sorrento, Giugliano, Taranto e Crotone. Dunque un solo punto nelle ultime cinque partite per i pugliesi che si trovano al 16esimo posto, a -1 dalla salvezza.

La Casertana invece sta vivendo un buon periodo come testimonia la seconda posizione in classifica a 35 punti, dietro solo ad una super Juve Stabia a 42. Anche i rossoblu hanno pareggiato 1-1 nell’ultimo turno di campionato con il Sorrento in trasferta, proseguendo di fatto la striscia tutt’ora aperta di undici risultati utili consecutivi. Basti pensare che l’ultima sconfitta è stata quella contro l’Avellino del 16 ottobre 2023.

MONOPOLI CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Monopoli Casertana vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-4-2. In porta Perina, difesa a quattro composta da Cristallo, Fazio, Ferrini e Dibenedetto. Gli esterni saranno Viteritti e Borello con Vassallo e Iaccarino a centrocampo. Coppia d’attacco Starita e De Paoli.

La Casertana risponde con il 4-3-3. Tra i pali Venturi, terzino destro Calapai con Anastasio a sinistra e Celiento-Sciacca i due centrali. Toscano e Damian saranno invece le mezzali con Proietti in cabina di regia. Tridente offensivo formato da Tavernelli, Taurino e Curcio.

MONOPOLI CASERTANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Monopoli Casertana danno per favorita la squadra ospite a 2.65. Secondo Goldbet, non c’è poi così tanta differenza con l’1 fisso, dato a 2.70, mentre il pareggio vale tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è quotato 2.30 con l’Under a 1.54. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente offerti a 1.92 e 1.78.

