DIRETTA/ Monopoli Casertana video streaming tv: è vantaggio rossoblu nei precedenti

DIRETTA MONOPOLI CASERTANA: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Monopoli Casertana non sono affatto pochi: le due squadre erano infatti avversarie nella vecchia Serie C1 sul finire degli anni Ottanta e all’inizio dei Novanta, poi si sono ritrovate in Lega Pro nel 2015 e da allora hanno disputato sei campionati consecutivi (compreso questo) nello stesso girone. Di conseguenza, il conto è ampio: i falchetti sono in vantaggio con 12 vittorie contro le 9 dei gabbiani, mentre i pareggi sono 4 (e ben tre di questi senza reti). La Casertana ha anche vinto gli ultimi quattro incroci, espugnando il Veneziani per due volte nello spazio di un anno con un doppio 1-0: quello più recente nel marzo di un anno fa, appena prima che il campionato si fermasse per il lockdown, con un rigore di Gaston Corado in pieno recupero e l’espulsione, subito dopo, comminata ad Angelo D’Angelo. Per trovare l’ultima vittoria del Monopoli dobbiamo tornare al dicembre 2018, un 1-0 esterno che era stato timbrato da Doudou Mangni; l’ultima affermazione casalinga invece è molto più lontana nel tempo, si parla infatti del gennaio 1991. La Casertana è rimasta imbattuta al Veneziani negli ultimi 5 incroci: come andrà a finire oggi? (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il Como crolla ad Olbia, Palermo ok!

DIRETTA MONOPOLI CASERTANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Casertana non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

Diretta/ Palermo Foggia (risultato finale 1-0): Valente blinda i playoff rosanero!

MONOPOLI CASERTANA: PUNTI CHE PESANO!

Monopoli Casertana, in diretta giovedì 15 aprile 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli sarà una sfida valevole per il recupero della quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida che ha il sapore di un vero e proprio spareggio play off, alla luce dell’ultima sconfitta della Casertana nel posticipo del lunedì contro la Viterbese. La Casertana ora è decima a quota 41 punti, occupando l’ultimo posto utile per la post season, ritrovandosi però a -1 dal Monopoli e a -2 dalla Viterbese stessa. Tutto aperto e i Gabbiani allenati da Beppe Scienza sono in grande recupero, reduci da 2 vittorie consecutive importanti ottenute contro Palermo e Paganese in casa.

Diretta/ Olbia Como (risultato finale 3-0): Lella e Udoh, la capolista va ko!

La stagione dei pugliesi è stata particolarmente difficile ma nel girone di recupero hanno saputo mettersi alle spalle le zone pericolose della classifica del girone C, candidandosi per una partecipazione ai play off che ora sembra più che mai possibile, anche perché non solo la Casertana ma anche il Palermo è a tiro in classifica, con i rosanero al nono posto con soli 3 punti in più rispetto ai biancoverdi che hanno però disputato una partita in meno rispetto ai siciliani.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CASERTANA

Le probabili formazioni della sfida tra Monopoli e Casertana presso lo stadio Vito Simone Veneziani. I padroni di casa allenati da Beppe Scienza scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Taliento; Arena, Bizzotto, Mercadante; Zambataro, Paolucci, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Bunino, De Paoli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Guidi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Matese; Pacilli, Matos, Turchetta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Monopoli Casertana, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.45 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.85 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA