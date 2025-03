DIRETTA MONOPOLI CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

L’analisi statistica della diretta di Monopoli Casertana mette in luce una sfida tra due squadre che segnano poco e basano gran parte del loro rendimento su una fase difensiva solida. Il Monopoli ha una media di 1.28 gol segnati a partita, superiore rispetto alla Casertana che si ferma a 0.97, ma entrambe subiscono relativamente poco (1.09 per i pugliesi, 0.66 per i campani), a conferma di un atteggiamento tattico prudente. Il Monopoli ha un rendimento complessivamente migliore, con il 50% di vittorie rispetto al 18.75% della Casertana, segno che i padroni di casa riescono a sfruttare meglio le proprie occasioni. Tuttavia, i numeri relativi ai gol evidenziano partite spesso bloccate: il 56.25% delle gare del Monopoli termina con almeno due reti (Over 1.5), mentre la Casertana raggiunge il 59.38%.

Quando si passa all’Over 2.5, i numeri si abbassano notevolmente (31.25% per i biancoverdi, 28.12% per i rossoblù), confermando che si tratta di due squadre abituate a incontri con pochi gol. Il dato sul “entrambe le squadre a segno” (BTTS) è equilibrato, con il 40.62% per entrambe, suggerendo che spesso uno dei due team termina la partita senza trovare il gol. Questo, unito al fatto che il Monopoli ha collezionato 15 clean sheet contro i 10 della Casertana, fa pensare a un match tattico e bloccato, dove potrebbe bastare un solo episodio per decidere il risultato. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Monopoli Casertana, ospiti sempre più certi dei playout

La diretta Monopoli Casertana potrebbe riservare emozioni e colpi di scena nonostante la classifica sembri dire altro: i pugliesi sono una delle migliori squadre delle competizione visto che occupano il 3° posto con 50 punti e ora stanno lottando per cercare di raggiungere la vetta della classifica.

I campani sono in fondo alla classifica dove occupano uno dei tre posti valevoli per i playoff, da cui però vorrebbero uscire, ora sono al 17° posto con 22 punti.

Il Monopoli si presenta alla partita dopo il pareggio 2-2 in casa del Picerno, mentre la Casertana ha vinto 4-0 con il Sorrento nell’ultima uscita stagionale.

Monopoli Casertana, probabili formazioni

Per la diretta Monopoli Casertana allo Stadio Vito Simone Veneziani i pugliesi potrebbero essere messi in campo dal mister Alberto Colombo con il 3-5-2 con Vitale in porta, Miranda, Miceli e Viteritti come tre difensori centrali, Contessa e Cristallo gli esterni con Bulevardi, Battocchio e Falzerano a completare il centrocampo, Pellegrini e Grandolfo come coppia d’attacco.

I campani dovrebbero rispondere con un 3-4-3 scelto da mister Manuel Iori con Zanellati tra i pali, Heinz, Kontek e Bacchetti il trio di difensori centrali, Fabbri e Kallon sulle fasce, Collodel e Proia in mezzo al campo, tridente composto da Vano, Bunino ed Egharevba.

Diretta Monopoli Casertana streaming, come seguire la partita

Per seguire in tv la diretta Monopoli Casertana delle 15.00 i tifosi dovranno scegliere SKy Sport (canale 256), chi la volesse vedere su computer potrà accedere alle piattaforme di diretta streaming video su SkyGo o NowTv.

Scommessa Monopoli Casertana, quote e pronostico finale

La diretta Monopoli Casertana è una sfida che sulla carta vede i padroni di casa favoriti per ottenere i 3 punti alla fine dei 90 minuti visto il grande divario in classifica che divide le due squadre, lo stato di forma delle ultime partite degli ospiti però evidenzia un ottimo periodo che potrebbe quindi portarli a strappare qualche punto.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, tipo Sisal, la vittoria più probabile è quella del Monopoli come evidenzia la quota di 1.75, il pareggio invece ha la quota intermedia pari a 3.10 mentre la vittoria della Casertana è quotata 4.33.