Informazioni sulla diretta Monopoli Casertana, situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA MONOPOLI CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo un po’ di numeri prima di immergerci nella diretta di Monopoli Casertana, in questo modo avremo un’idea chiara sui due tipi di gioco espressi dalle squadre e soprattutto avremo un’idea su chi potrebbe avere il favore del pronostico da questo punto di vista. Il Monopoli si conferma una squadra dinamica e aggressiva: 54% di possesso, 1,8 xG, 1,6 xA, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore. Il 62% delle azioni pericolose nasce da combinazioni sulle corsie laterali, con un rendimento alto sui piazzati (35% dei gol da palla ferma).

Diretta/ Casarano Monopoli (risultato finale 1-3): il derby va agli ospiti (1 novembre 2025)

Difensivamente è in crescita (0,9 xGA, 3,5 tiri concessi nello specchio). La Casertana risponde con struttura e pragmatismo: 49% di possesso, 1,5 xG, e un baricentro medio più basso (37 metri). Il 44% delle reti arriva da transizioni corte e seconde palle, mentre la squadra campana mostra grande efficacia nei finali (47% dei gol dopo il 70’). Sul piano disciplinare, Monopoli più ordinato (1,9 gialli di media), Casertana più ruvida (3,0 ammonizioni, 17,1 falli a gara). Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Monopoli Casertana, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Video Casertana Catania (2-2), gol e highlights: Liotti trova il pareggio al 98' (Serie C, 31 ottobre 2025)

Diretta Monopoli Casertana, come seguire la partita in streaming video

La diretta Monopoli Casertana si giocherà allo Stadio Vito Simone Veneziani e da lì sarà trasmessa nelle case di tutti i tifosi e appassionati in possesso di un abbonamento a Sky Sport, la sfida sarà mandata in onda sul canale Sky Sport (canale 253) e allo stesso tempo anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv, scaricabili gratuitamente su tutti i dispositivi.

Monopoli Casertana, pugliesi ai piedi del podio

Alle 17.30 la tredicesima giornata del girone C di Serie C offrirà la diretta Monopoli Casertana, un’importante sfida che mette di fronte due squadre che occupano posizioni playoff e che con una vittoria potrebbero riuscire a ottenere un posizionamento migliore in classifica, i pugliesi lo scorso anno sono state tra le migliori squadre della competizione salvo poi perdere al primo impegno ad eliminazione diretta, quest’anno vogliono fare il contrario e quindi cedere qualcosa durante la stagione per arrivare carichi nella seconda parte, nonostante ciò però sono al quarto posto con 21 punti e arrivano da una vittoria 1-3 in casa del Casarano.

DIRETTA/ Casertana Catania (risultato 2-2): Liotti pareggia in extremis! (Serie C 31 ottobre 2025)

Per i campani invece l’obiettivo è quello di continuare con l’ottima stagione che stanno disputando in seguito a quella pessima dell’anno passato in cui si sono salvati per il rotto della cuffia, ora sono al settimo posto con 18 punti e con una vittoria raggiungerebbero proprio i loro avversari, sono in un buon momento di forma arrivando dal pareggio 2-2 con il Catania.

Formazioni Monopoli Casertana, probabili scelte dei tecnici

Nella diretta Monopoli Casertana vedremo in campo le stesse formazioni che Alberto Colombo e Federico Coppitelli hanno scelto per l’ultima partita di campionato, che per i pugliesi sarà un 3-5-2 con Piana in porta, Viteritti, Miceli e Angileri in difesa, Valenti, Calcagni, Battocchio, Scipioni e Imputato a centrocampo, e in attacco Fall e Longo. Per i campani sarà un 3-5-2 con De Lucia come portiere, Heinz, Rocchi e Bacchetti come difensori, Liotti, Leone, Toscano, Proia e Oukhadda come centrocampisti e Bentivegna insieme a Vano come attaccanti.

Monopoli Casertana, quote e possibile risultato finale

Per chi è interessato alle scommesse, ecco i valori che Sisal ha assegnato ai possibili risultati finali della diretta Monopoli Casertana che dovrebbe essere una sfida molto equilibrata ma che alla fine vedrà una delle due squadre spuntarla e portarsi a casa i 3 punti della vittoria. I pugliesi sono considerati più facilmente vincitori e per questo sono dati a 2.05, per la vittoria dei campani invece la quota deve salire leggermente e arrivare a toccare i 2.10, il pareggio è invece fissato più in alto di tutti a 2.85 in quanto non è considerato possibile che nessuna delle due squadre cerchi di vincere fino alla fine.