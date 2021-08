Diretta/ Monopoli Catania streaming video tv: etnei per il rilancio (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI CATANIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Monopoli Catania, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Etnei per il rilancio in quello che è l’ennesimo campionato di terza serie di una piazza che nel decennio scorso si era abituata al palcoscenico della Serie A. In attesa di capire se i cambiamenti societari potranno sostenere il club ad alti livelli, in Coppa Italia i rossoazzurri hanno superato il primo ostacolo, seppur con qualche fatica, espugnando il campo della Vibonese ai tempi supplementari grazie a una rete messa a segno da Reginaldo.

La Coppa Italia di Serie C ha visto partire con il piede giusto anche il Monopoli, che ha piegato ai calci di rigore il Potenza. Chiusa l’era di Beppe Scienza in panchina, i Gabbiani sono passati sotto la guida tecnica di Alberto Colombo, chiamato a stabilizzare le potenzialità di una squadra che nella scorsa stagione si è trovata in cattive acque per poi arrivare a sfiorare la zona play off, ma senza riuscire comunque a ripetere gli eccellenti risultati di due anni fa, con i bianconeri pugliesi che veleggiavano nelle posizioni di vertice del campionato

DIRETTA MONOPOLI CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Catania non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CATANIA

Le probabili formazioni di Monopoli Catania, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Riggio, Bizzotto, Arena; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Currarino, Starita. Risponderà il Catania allenato da Francesco Baldini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Borriello; Calapai, Giosa, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Provenzano; Ceccarelli, Russini, Russotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Vito Simone Veneziani di Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Catania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



