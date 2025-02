DIRETTA MONOPOLI CATANIA (RISULTATO LIVE 0-1): DUPLICE FISCHIO

Si chiude il primo tempo della diretta di Monopoli Catania con gli ospiti in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Inglese nei primi minuti, frutto di un errore in fase di impostazione dei pugliesi. Il Monopoli fatica a reagire e sembra in difficoltà nel costruire gioco, subendo l’intensità del pressing avversario.

Il Catania, invece, sfiora il raddoppio con Raimo, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa con grande precisione, ma il portiere biancoverde si supera con una parata decisiva. I padroni di casa appaiono in confusione, incapaci di trovare sbocchi offensivi e spesso imprecisi in fase di manovra. Servirà un cambio di passo nella ripresa per provare a rientrare in partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONOPOLI CATANIA (RISULTATO 0-1): SI INIZIA

Partenza sprint del Catania, che dopo appena tre minuti di gioco si porta in vantaggio sul campo del Monopoli grazie a un errore in fase di impostazione dei padroni di casa. Un passaggio sbagliato in uscita regala palla a Inglese, che non ci pensa due volte e scarica un destro potente sul primo palo, sorprendendo il portiere avversario e firmando lo 0-1.

Il Monopoli accusa il colpo e prova subito a riorganizzarsi, cercando di aumentare il possesso palla per prendere il controllo del match. Gli ospiti, invece, restano compatti e provano a sfruttare le ripartenze, consapevoli di poter approfittare di eventuali altri errori difensivi della formazione biancoverde. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONOPOLI CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche della diretta di Monopoli Catania, il fischio di inizio è ormai vicino: Il Monopoli arriva a questa sfida con una solidità difensiva invidiabile, subendo in media appena 0.52 gol a partita e mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni. Il Catania, invece, ha dimostrato maggiore incisività in attacco con una media di 1.52 reti segnate a gara, ma soffre di più dietro, concedendo 1.12 gol a partita.

A livello di risultati, i pugliesi vantano una percentuale di vittorie superiore (52% contro il 36% degli avversari), mentre i siciliani possono contare su una maggiore capacità di guadagnare calci d’angolo, con una media di 5.36 a partita contro i 4.12 del Monopoli. Sul piano disciplinare, il Monopoli è più attento nei contrasti con meno cartellini gialli subiti, ma registra più espulsioni rispetto al Catania. Via adesso al commento live, finalmente ci siamo! (agg. Gianmarco Mannara)

MONOPOLI CATANIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta Monopoli Catania in tv sarà come sempre per gli abbonati su Sky Sport, oppure grazie ai servizi Sky Go e Now Tv anche in diretta streaming video.

MONOPOLI CATANIA: ESAME TOSTO PER ENTRAMBE

La diretta Monopoli Catania sarà già l’ultima partita di oggi, domenica 9 febbraio 2025, per il girone C di Serie C, pur essendo alle ore 15.00, ma sarà sicuramente una chiusura in bellezza. I padroni di casa del Monopoli si sono confermati capolista anche al termine della scorsa giornata, superando con un buon pareggio la difficile trasferta a Benevento: questo resta il gruppo più equilibrato, per cui sbilanciarsi è difficile, ma di certo a Monopoli si può iniziare a fare un pensiero a quella che sarebbe una storica promozione in Serie B.

Attenzione però agli ospiti nella diretta Monopoli Catania: i siciliani sono in piena zona playoff, anche se nelle ultime settimane hanno un po’ rallentato e arrivano dalla sconfitta contro l’Audace Cerignola, che d’altronde era l’altra capolista entrando in questa giornata di campionato. Insomma, un periodo davvero impegnativo per i rossazzurri etnei, che però con un risultato positivo nella diretta Monopoli Catania rilancerebbero le proprie ambizioni. Ecco perché la partita allo stadio Vito Simone Veneziani può essere definita come un esame tosto per entrambe le parti…

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CATANIA

Il modulo 3-5-2 dovrebbe essere il punto di riferimento per Alberto Colombo nelle probabili formazioni per la diretta Monopoli Catania. In porta Vitale; capitan Viteritti aprirà invece la difesa a tre con Miceli e Angileri; centrocampo a cinque invece per il Monopoli, con Valenti esterno destro, poi Bulevardi, Greco e Battocchio nel centro del reparto e Pace invece sulla fascia sinistra; infine, i due attaccanti pugliesi dovrebbero essere Grandolfo e Yeboah.

Domenico Toscano deve invece fare i conti con le squalifiche di Quaini e Frisenna per comporre lo speculare 3-5-2 del Catania. Indichiamo in porta Dini; davanti a lui dovrebbero trovare posto in difesa Allegretto, Ierardi e Del Fabro; sulla fascia destra Guglielmotti, con Anastasio dall’altra parte mentre le tre maglie nel cuore della mediana dovrebbero andare a Raimo, Jimenez e Di Tacchio; infine, potrebbe esserci Corallo con Inglese nel tandem d’attacco siciliano.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta Monopoli Catania sorride giustamente ai pugliesi, ma con differenze non così marcate secondo le quote Snai. Infatti il segno 1 è indicato a 2,05, ma è molto credibile anche il pareggio (segno X a 2,90) e tutto sommato anche una vittoria del Catania, che è indicata a quota 3,60.