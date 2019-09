Diretta Monopoli Catanzaro/ Streaming video e tv: quote, chi è favorita? (Serie C)

La diretta Monopoli Catanzaro si gioca domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Veneziani di Monopoli e sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone C. Dopo aver disputato tre partite nella Tim Cup, fermandosi solo sul campo del Frosinone, ed aver vinto all’esordio contro la Vibonese, il Monopoli si è fermato a sorpresa sul campo della Paganese, con un secco 2-0 in favore dei campani. Servirà riscatto ai Gabbiani contro un Catanzaro che ha saputo fare di necessità virtù nella scorsa partita contro il Bisceglie. Esordio vincente per i calabresi contro il Teramo, poi in casa dei pugliesi i giallorossi si sono ritrovati sotto nel punteggio per un autogol di De Risio, ma hanno saputo reagire trovano il pari nella ripresa con Fischnaller e mantenendo dunque l’imbattibilità. La sfida al Veneziani sarà importante per comprendere quale delle due squadre avrà già trovato la giusta continuità in avvio di campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monopoli-Catanzaro, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CATANZARO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Monopoli-Catanzaro, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Veneziani. I padroni di casa pugliesi allenati da Roselli schiereranno un 4-3-1-2 con Antonino; Ferrara, De Franco, Mercadante; Hadziosmanovic, Giorno, Donnarumma, Antonacci; Carriero; 23 Fella, Mendicino. Risponderà il Catanzaro di Auteri schierata con un 3-4-3 e questo undici titolare: Di Gennaro; Celiento, Riggio, Martinelli; Statella, Maita, De Risio, Favalli; Di Livio, Nicastro, Kanoutè

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Catanzaro favorito per la conquista dei tre punti contro il Monopoli. Vittoria interna proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio viene quotato 3.05 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.25. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.60, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA