Diretta/ Monopoli Catanzaro streaming video tv: i calabresi ci credono (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI CATANZARO: OSPITI FAVORITI

Monopoli Catanzaro, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. I calabresi ci credono, nella rincorsa al Bari capolista le distanze si sono ridotte a 4 punti e se la capolista dovesse frenare ancora il Catanzaro potrebbe davvero sferrare l’assalto alla Serie B, con la squadra che ha dimostrato con l’ultimo precedente vinto col Latina di credere ancora al grande salto.

Il Monopoli invece ha interrotto una serie no, dopo tre sconfitte consecutive i Gabbiani sono tornati a vincere sul campo della Juve Stabia grazie a una rete di Borrelli riprendendosi il quinto posto in classifica. Nel match d’andata i pugliesi hanno piazzato il colpaccio allo stadio Ceravolo, 1-2 il risultato finale con una doppietta di Arena decisiva, ultimo precedente tra le due squadre allo stadio Veneziani terminato 1-1 il 17 gennaio 2021.

DIRETTA MONOPOLI CATANZARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Catanzaro è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Fornasier, Bizzotto, Mercadante; Guibre, Vassallo, Langella, Piccinni, Viteritti; Starita, Grandolfo. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bjarkason, Verna, Sounas, Welbeck, Vandeputte; Vazquez, Biasci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Catanzaro ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



