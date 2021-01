Diretta Monopoli Catanzaro/ Streaming video tv: ospiti favoriti? (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI CATANZARO: SFIDA ALL’INSEGNA DELL’EQUILIBRIO!

Monopoli Catanzaro, diretta presso lo stadio Vito Simone Veneziani della città pugliese dall’arbitro Gianpiero Miele della sezione Aia di Nola, si gioca per la diciannovesima giornata del girone C della Serie C (ultimo turno del girone d’andata) alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021. La diretta di Monopoli Catanzaro fornisce spunti sicuramente interessanti: la squadra di casa è reduce da una bella prestazione sul campo della capolista Ternana, anche se terminata con una sconfitta. Iniezione di fiducia in ogni caso, pure se la classifica resta critica per il Monopoli, che infatti ha appena 16 punti e deve pensare a non rimanere invischiato nei rischi della zona playoff. Il Catanzaro invece ha iniziato il 2021 in modo anomalo, cioè con la sospensione della partita contro la Viterbese causa nebbia: i calabresi dunque hanno una partita da recuperare, eppure sono saldamente in zona playoff con 27 punti e cercheranno di rendere ancora migliore la loro posizione.

DIRETTA MONOPOLI CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Catanzaro non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CATANZARO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Monopoli Catanzaro prendendo come riferimento gli 11 di domenica scorsa. Per il Monopoli c’era stato un 3-5-2 con Menegatti in porta e davanti a lui la retroguardia composta da Riggio, Giosa e Nicoletti. Folto centrocampo a cinque, che aveva visto titolari da destra a sinistra Tazzer, Piccinni, Vassallo, Paolucci e Zambataro; infine in attacco per il Monopoli avevano giocato Soleri e Starita. Il Catanzaro, nella partita poi sospesa per nebbia, era invece sceso in campo con il seguente 3-4-1-2: Riccardi, Fazio e Martinelli nella difesa a tre davanti al portiere Di Gennaro; a centrocampo Casoli, Verna, Corapi e Contessa da destra a sinistra; Carlini trequartista alle spalle dei due attaccanti, Evacuo e Di Massimo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Monopoli Catanzaro secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) oppure a 2,95 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dei padroni di casa.



