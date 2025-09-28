Diretta Monopoli Cavese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA MONOPOLI CAVESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Prima di immergerci nella diretta di Monopoli Cavese, osserviamo un po’ i numeri per capire qullo che potremmo osservare a livello di trend tra queste due squadre, il nostro obiettivo è quello di capire chi tra queste due compagini riuscirà a portare a casa il risultato da un punto di vista prettamente matematico. I pugliesi producono in media 1.10 xG, cinque tiri nello specchio e una percentuale realizzativa del 12%. La Cavese, invece, ha valori quasi identici: xG 1.05, quattro tiri in porta e una precisione dell’11%.

Video Cavese Latina (0-2)/ Highlights e gol: Bruno vince in trasferta (Serie C, 24 settembre)

Sul piano atletico i biancoverdi corrono di più (111 km contro i 109 dei campani), ma la Cavese sfrutta meglio i piazzati, con cinque corner di media a gara contro i quattro degli avversari. Tutto lascia presagire una partita bloccata, dove il primo episodio potrebbe indirizzare il risultato. Numeri che davvero ci fanno pregustare una bella sfida questa sera, sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Monopoli Cavese, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Monopoli Altamura (risultato finale 1-1): Zazza prova ma non riesce! (Serie C, 24 settembre 2025)

DIRETTA MONOPOLI CAVESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per la diretta Monopoli Cavese i canali cui riferirsi sono quelli di Sky Sport in abbonamento, anche la diretta streaming video su Now Tv sarà riservata ai soli clienti.

MONOPOLI CAVESE: QUASI A SENSO UNICO!

Eccoci quasi alla diretta Monopoli Cavese, una delle partite serali di domenica 28 settembre: si gioca infatti alle ore 20:30, siamo nella settima giornata per il girone C di Serie C 2025-2026 e potremmo forse parlare di un match a senso unico, almeno per quello che sino a questo momento le due squadre hanno fatto vedere.

Molto bene il Monopoli che, come già detto, si sta confermando in alta classifica: dopo due vittorie consecutive i gabbiani sono stati fermati dall’Altamura, ma hanno comunque proseguito la loro serie positiva e restano sornioni in attesa di qualche passo falso da parte delle big, le speranze dei pugliesi sono alte.

DIRETTA/ Cavese Latina (risultato 0-2): Fasan la chiude! (24 settembre 2025)

La Cavese invece arriva a questa partita con l’ultimo posto in classifica, che è tale nonostante la penalizzazione non banale del Trapani: per la squadra campana appena due pareggi e poi tutte sconfitte, piange il piatto offensivo con appena tre gol segnati, nel turno infrasettimanale ko interno contro il Latina.

Stiamo dunque definendo uno scenario che per gli ospiti è già parecchio delicato, serve una reazione nella diretta Monopoli Cavese ma naturalmente non è detto che arrivi un risultato importante, intanto però studiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CAVESE

Presumibilmente Alberto Colombo può cambiare qualcosa nella diretta Monopoli Cavese, comunque affidandosi alla solita difesa con Viteritti, Miceli e Piccinini schierati davanti a Edoardo Piana, poi a Imputato imprescindibile sulla destra e a uno tra Oyewale e Diego Rossi per la fascia mancina, con un centrocampo nel quale Jean Freddi Greco, Falzerano e Battocchio restano favoriti su Paukstys e Calcagni. Davanti, Salvatore Longo deve ancora scontare la sua squalifica: Maguette Fall è confermato, Tirelli ha segnato contro l’Altamura e quindi potrebbe avere ancora la maglia.

Modulo 3-4-2-1 per Fabio Prosperi, che punta su Loreto, Luca Piana ed Evangelisti ma può anche inserire il veterano Thiago Cionek davanti a Boffelli, oppure il trentanovenne può agire da schermo davanti alla difesa facendo compagnia ad Awua, magari passando a una sorta di 4-1-4-1 e alzando la posizione dei due esterni, in questo senso allora Amerighi e Pelamatti rischiano perché Diarrassouba sarebbe una soluzione maggiormente offensiva. Si vedrà, intanto Fella e Francesco Orlando restano in vantaggio per la trequarti e Guida invece potrebbe lasciare la maglia di prima punta a Sorrentino, che è in ballottaggio anche con Ubaldi.

QUOTE E PRONOSTICO MONOPOLI CAVESE

Il favore del pronostico ai gabbiani c’è ma non è così netto nella diretta Monopoli Cavese: la Snai ad esempio ha previsto un valore pari a 1,75 volte la giocata per il segno 1, ma l’ipotesi del successo dei campani – che è regolata dal segno X – corrisponde a 4,25 volte la posta in palio e dunque non si può parlare di una partita dai toni scontati. Il pareggio, per il quale puntare sul segno X, vi permetterebbe comunque di appropriarvi di 3,30 volte la somma investita.