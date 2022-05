Diretta Monopoli Cesena/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Playoff Serie C)

DIRETTA MONOPOLI CESENA: PARTITA COMBATTUTA!

Monopoli Cesena, sarà diretta dall’arbitro Marco Monaldi della sezione AIA di Macerata. La partita in programma allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, domenica 8 maggio alle ore 20:00 è valida per l’andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. I pugliesi arrivano a questa sfida, dopo la vittoria per 1-0 nel precedente turno contro il Francavilla, gara decisa dalla rete messa a segno da Mercadante.

Per il Cesena si tratta invece della prima gara che disputa in questi playoff, in virtù del terzo posto conseguito nella regular season del Girone B. La squadra di William Viali ha giocato l’ultima partita di campionato lo scorso 23 aprile, in occasione del pareggio a reti bianche conseguito sul campo del Siena. Il Cesena avrà il vantaggio di disputare la partita di ritorno tra le mura amiche.

DIRETTA MONOPOLI CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DEI PLAYOFF DI SERIE C

La diretta tv di Monopoli Cesena dei Playoff di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta di Monopoli Cesena in streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONOPOLI CESENA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Monopoli Cesena, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per l’andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. Alberto Colombo, tecnico della compagine di casa, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Monopoli: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo.

William Viali, allenatore del Cesena, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 3-4-2-1. Ecco la probabile formazione titolare dei bianconeri, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà a Monopoli: Nardi; Ciofi, Gonnelli, Allievi; Ciofi, Steffè, Ilari, Calderoni; Pierini, Caturano; Pittarello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Monopoli Cesena in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa pugliesi partono di un soffio favoriti e il segno 1 è quotato a 2,60, mentre poi si sale a 2,80 in caso di segno 2 e fino a 2,95 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, che sarebbe l’ipotesi più remunerativa.











