Presentazione della diretta Monopoli Cosenza, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni e possibile esito finale

DIRETTA MONOPOLI COSENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La storia recente della diretta di Monopoli Cosenza è una di quelle rivalità in cui i numeri parlano chiaro, ma ogni partita è qualcosa di più: emozione, tattica e spesso, un esito incerto fino all’ultimo. Se guardiamo agli ultimi incontri, il Cosenza ha messo in fila sei vittorie contro le appena due del Monopoli, zero pareggi registrati, segno che quando si affrontano, queste due squadre non si nascondono mai. Non è solo questione di statistiche: su nove sfide, i rossoblù calabresi hanno segnato 18 gol, mentre gli ospiti pugliesi ne hanno realizzati 12.

Nonostante questo vantaggio nei numeri, il Monopoli non si è mai arreso, anzi: ha dimostrato di poter tenere testa, specie nei momenti decisivi. In campo si respira la concretezza del Cosenza, capace di sfruttare la qualità del proprio organico nei momenti cruciali. Ma il Monopoli non è mai una comparsa: sa reagire, pressare alto e trasformare l’inerzia anche dai dettagli più minuti. Adesso passiamo alla diretta di Monopoli Cosenza, il fischio di inizio è vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Monopoli Cosenza, dove seguire la partita

Anche la diretta Monopoli Cosenza, come tutte le partite della competizione, sarà trasmessa al pubblico tramite i servizi di Sky Sport che però possono essere sfruttati solo in caso di sottoscrizione dell’abbonamento, in questo caso chi è interessato potrà vedere la sfida sui canali Sky Sport (canale 258) o su Sky Sport Calcio, insieme a tutte le altre partite, o in streaming su SkyGo o NowTv.

Monopoli Cosenza, i pugliesi vogliono ripetere la vittoria

Allo Stadio Vito Simone Veneziani, alle 21.00 andrà in scena la diretta Monopoli Cosenza che sarà valida per la prima giornata del girone C di Serie C, entrambe le squadre iniziano la stagione con un solo obiettivo, lottare per ottenere la promozione diretta o tramite i playoff che per i pugliesi è stata molto vicina nella stagione passata salvo essere fermati agli ottavi da un’inaspettata Giana Erminio.

Per i calabresi invece la promozione permetterebbe di tornare nuovamente in Serie B dopo una sola stagione di purgatorio, le due squadre si sono già incontrate nella prima partita ufficiale della stagione, ovvero il primo turno della Coppa Italia Serie C in una partita equilibrata ma che ha visto alla fine il trionfo dei biancoverdi.

Diretta Monopoli Cosenza, probabili scelte dei tecnici

Nella diretta Monopoli Cosenza le formazioni in campo non dovrebbero essere troppo dissimili da quelle viste nell’incontro di Coppa Italia Serie C, almeno dalla parte dei pugliesi, Alberto Colombo infatti sembra intenzionato a riproporre il 3-4-2-1 con Piana come portiere, Piccinini, Bizzotto e Viteritti come difensori, Imputato, Calvano, Battocchio e Valenti i centrocampisti, Bruschi e Falzerano i trequartisti alle spalle di Longo l’attaccante. Per Antonio Busce invece il modulo dovrebbe essere lo stesso, il solito 3-5-2 ma a cambiare saranno alcuni interpreti, in campo scenderanno Vettorel, Cimino, D’Orazio e Caporale, Kourfalidisi, Kouan, Florenzi, Garritano e Barone, Mazzochi e Cannavò.

Diretta Monopoli Cosenza, possibile esito finale

La partita di Coppa Italia Serie C ha dato un’importante anticipazione della diretta Monopoli Cosenza che si vedrà anche nel campionato, e sebbene la partita sia stata per gran parte equilibrata i biancoverdi hanno dimostrato di essere non solo più forti ma più determinati a fare bene e a portare a casa la vittoria finale. Dall’altra parte i rossoblù hanno una squadra che arriva dalla Serie B e che ha mantenuto gran parte dei giocatori più importanti che sulla carta sono di un livello superiore rispetto agli avversari e per questo alla fine il risultato che si potrebbe osservare è un pareggio.