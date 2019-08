Diretta Monopoli Cosenza/ Streaming video tv: quote e risultato live (Coppa Italia)

Monopoli Cosenza, in diretta domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli sarà una delle sfide relative al secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Da tabellone il match si sarebbe dovuto disputare allo stadio San Vito di Cosenza, ma i calabresi hanno chiesto e ottenuto l’inversione di campo per la manutenzione del campo di gioco. I pugliesi hanno superato il Ponsacco nel primo turno e si presentano alla nuova stagione dopo uno scorso campionato brillante, coronato con la disputa dei play off. Play off che ha sfiorato il Cosenza in Serie B, ripresentandosi in cadetteria dopo 15 anni di assenza e conducendo un campionato estremamente brillante.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monopoli Cosenza, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, non sarà visibile in diretta tv sui canali satellitari o sul digitale terrestre, in chiaro o a pagamento. Non ci sarà neanche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet, si potranno però avere aggiornamenti consultando i profili social ufficiali dei due club sulle varie piattaforme tra Facebook, Twitter o Instagram.

MONOPOLI COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che dovrebbero scontrarsi in Monopoli-Cosenza, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, match valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Monopoli allenato da Giorgio Roselli dovrebbe giocare con un 4-3-2-1 schierato con Antonino; Mercadante, Antonacci, Ferrara, Donnarumma; De Franco, Giorno, Tuttisanti; Mendicino, Cuppone; Hadziosmanovic. Risponderà il Cosenza allenato da Breda con un 3-5-2 così schierato: Saracco, Bittante, Tiritiello, Capela, Legittimo, Broh, Bruccini, Trovato, Sciaudone, Mungo, Litteri.



