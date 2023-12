DIRETTA/ Monopoli Crotone (risultato 0-2) video streaming tv: fine primo tempo!

DIRETTA MONOPOLI CROTONE (RISULTATO 0-2): FINE PRIMO TEMPO

Monopoli e Crotone tornano negli spogliatoi dello stadio Comunale Vito Simone Veneziani con gli ospiti in vantaggio per due reti a zero, al termine del primo tempo di questa gara valida per la diciottesima giornata di Serie C, Girone C. Vi raccontiamo ora i gol degli Squali, arrivati nel giro di un minuto, tra il 29esimo ed il 30esimo: il primo lo segna Gomez, che raccoglie il cross di Giron ed approfitta del liscio clamoroso di Vinicius, depositando in rete.

Diretta/ Taranto Monopoli (risultato finale 1-0): Capuano festeggia! (Serie C 11 dicembre 2023)

Il secondo lo firma Tumminello, che ruba il tempo a Cargnelutti e con un sinistro ad incrociare perfetto bacia il palo e fulmina l’incolpevole Perina ancora una volta. Nel finale di frazione non succede nulla di rilevante, con i biancoverdi che provano ad attaccare, ma lo fanno in maniera troppo confusa, senza organizzazione.

Diretta/ Crotone Juve Stabia (risultato finale 1-1): Tumminello risponde a Candellone

DIRETTA MONOPOLI CROTONE (RISULTATO 0-2): UNO-DUE CLAMOROSO

Allo stadio Comunale Vito Simone Veneziani, il Monopoli ospita il Crotone in occasione di questa gara valida per la diciottesima giornata del Girone C del campionato di Serie C, dove i pugliesi vogliono ritrovare la vittoria, i pitagorici non perdono addirittura da ottobre. Partono forte “Gli Squali”, che dopo appena due minuti crea il primo pericolo grazie al tandem D’Ursi-Tribuzzi, ma il colpo di testa di quest’ultimo termina largo.

Risponde la formazione biancoverde con D’Agostino al nonio, ma Dini è attento e blocca sicuro la sfera. Pazzesco quello che succede alla mezz’ora, con Gomez che porta in vantaggio i calabresi al 29esimo, e con bomber Tumminello che neanche un minuto dopo raddoppia, tagliando letteralmente le gambe al Monopoli.

Video/ Monopoli Giugliano (1-3) gol e highlights: colpo esterno dei campani! (4 dicembre 2023)

DIRETTA MONOPOLI CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Monopoli e Crotone evidenzia due squadre che, classifica alla mano, posiziona rispettivamente al quindicesimo e sesto posto. Padroni di casa che hanno raccolto 18 punti da inizio campionato con 21 reti realizzate e 25 subite. L’aspetto più preoccupante è sicuramente quello difensivo quanto risultano essere la quarta difesa più battuta di questo campionato, alla pari di Virtus Francavilla e Potenza. Da tenere d’occhio in zona marcatori Ernesto Starita.

L’attaccante ha già raggiunto quota 10 e sembrerebbe essere l’unico capace di tenere il passo al lanciatissimo Jacopo Murano, bomber del Picerno. Restando in tema marcatori, il Crotone può vantare di ben due calciatori che hanno realizzato 15 reti da inizio campionato. Stiamo ovviamente parlando di Marco Tumminello e Guido Gomez. Il primo è andato a segno nelle ultime tre sfide giocate e vorrà di certo confermare il suo ottimo momento. L’aspetto migliore del Crotone è sicuramente quello offensivo con 26 reti realizzate, risultando essere il secondo attacco migliore del campionato. Preoccupa la fase difensiva con 22 reti prese. (Marco Genduso)

MONOPOLI CROTONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monopoli Crotone sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Monopoli Crotone sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MONOPOLI CROTONE, CALABRESI IN PUGLIA

La diretta Monopoli Crotone, in programma domenica 17 dicembre alle ore 18:30, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone C. I pugliesi hanno perso terreno nelle ultime di campionato e stanno sprofondando in classifica. Le sconfitte con Sorrento, Giugliano e Taranto, tutte senza mai riuscire a segnare, evidenziato il periodo molto complicato che sta passando la squadra biancoverde.

Il Crotone invece sta raccogliendo ottimi risultati, sconfitta in Coppa Italia Serie C ai rigori con il Catania a parte. I pitagorici non perdono in campionato dal lontano 15 ottobre contro il Taranto. Nelle ultime 10 partite di campionato, il Crotone ha messo a referto 19 punti, quinto miglior risultato in tutta la Serie C Girone C.

MONOPOLI CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Crotone vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Perina, difesa a quattro con Cristallo, Fornasier, Fazio e Ferrini. In mediana Vassallo e Hamlili mentre dietro all’unica punta Spalluto ci saranno Borello, Starita e D’Agostino.

Risponde il Crotone con il 3-4-1-2. Tra i pali Dini, terzetto arretrato composto da Papini, Loiacono e Crialese. Gli esterni saranno Bruzzaniti e Giron con Petriccione e Negro Di Stefano in mediana. Il trequarista sarà D’Ursi con Vurthaj e Gomez in attacco.

MONOPOLI CROTONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monopoli Crotone danno favorita la squadra ospite a 2.15. Secondo bet365, l’1 fisso è offerto a 3.20 mentre il segno X a 3.15.

I bookmakers vedono questa sfida più da Under 2.5 dato che la quota è a 1.59 contro il 2.15 dell’Over. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.90 e 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA