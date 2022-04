Diretta/ Monopoli Fidelis Andria streaming video tv: gabbiani altalenanti (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI FIDELIS ANDRIA: FACILE PER I PADRONI DI CASA…

Monopoli Fidelis Andria, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valida per la 38^ giornata di Serie C. Gabbiani altalenanti in questo finale di stagione, un solo punto nelle ultime tre partite di campionato e volata finale per il quinto posto da giocarsi con la Virtus Francavilla, provando a vincere questo ultimo derby pugliese.

La Fidelis Andria dovrà invece giocarsi il play out con la Paganese, almeno con la certezza di avere la miglior classifica rispetto ai campani e poter ottenere la salvezza allo spareggio anche tramite due pareggi. Nel match d’andata allo stadio Degli Ulivi vittoria per 1-2 del Monopoli, che ha affrontato per l’ultima volta in casa l’Andria l’11 febbraio 2018 vincendo col punteggio di 2-0.

DIRETTA MONOPOLI FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Fidelis Andria è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Borrelli, Starita. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Nicola Di Leo e Vito Di Bari con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Saracco, Benvenga, Monterisi, Alcibiade, Nunzella; Risolo, Urso; Ciotti, Bubas, Casoli; Di Piazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Fidelis Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











