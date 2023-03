Diretta/ Monopoli Fidelis Andria, video streaming tv: gara rovente (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI FIDELIS ANDRIA: DERBY PUGLIESE!

Monopoli Fidelis Andria, in diretta alle ore 17.30 di domenica 12 marzo 2023 allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” di Monopoli, è una gara valida per la 31° giornata del girone C di Serie C. Gara importante per le due squadre, a caccia di punti importanti per obiettivi diversi.

Il Monopoli è quinto con 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e undici sconfitte. Due successi di fila per i biancoverdi: 3-2 contro il Monterosi Tuscia e 0-1 contro il Messina. La Fidelis Andria, invece, è ultima a quota 21 punti, raccolti grazie a tre vittorie, dodici pareggi e quindici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pari per 1-1 contro la Gelbison.

MONOPOLI FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Monopoli Fidelis Andria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI FIDELIS ANDRIA

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Monopoli Fidelis Andria al via tra pochi istanti. Partiamo dai biancoverdi, schierati con il canonico 4-4-2: Vettorel, Viteritti, Mule, de Santis, Bizzotto, Bussaglia, Hamlili, Piccinni, Manzari, Rolando, Fella. Passiamo adesso agli ospiti, il modulo è il confermato 3-4-2-1: Savini, Delvino, De Franco, Dalmazzi, Ciotti, Arrigoni, Candellori, Micovschi, Pavone, Ferreira, Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monopoli Fidelis Andria sorridono alla compagine di casa. Andiamo a snocciolare i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Monopoli è a 1,75, il pareggio è a 3,25, mentre il successo della Fidelis Andria è a 4,70. Secondo gli esperti non ci saranno molte reti: Under 2,5 a 1,47 e Over 2,5 a 2,45. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,25 e 1,58.

