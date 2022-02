Diretta/ Monopoli Foggia streaming video tv: Derby pugliese (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI FOGGIA: GRANDE MATCH!

Monopoli Foggia, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Derby pugliese tra due squadre che hanno vissuto sorti diverse nell’ultimo turno infrasettimanale: per i Gabbiani una sconfitta di misura sul campo del Campobasso che ha frenato la rincorsa all’alta classifica dei biancoverdi, che hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite disputate in campionato.

Il Foggia invece ha rialzato la testa con uno spettacolare 4-1 al Palermo. Si è rivista la vena più offensiva della squadra di Zeman che ha saputo sfruttare al meglio i gravi errori difensivi avversari. Foggia vincente di misura nel match d’andata di questo campionato grazie a una rete messa a segno da Ferrante, Satanelli ok anche nell’ultimo precedente disputato a Monopoli, 2-3 per i rossoneri nel match disputato il 13 dicembre 2020.

DIRETTA MONOPOLI FOGGIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Foggia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Foggia, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Arena, Fornasier, Bizzotto; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Langella Guiebre; Starita, Grandolfo. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Volpe; Martino, Di Pasquale, Sciacca, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merkaj, Ferrante, Curcio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



