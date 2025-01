DIRETTA MONOPOLI FOGGIA, DERBY PUGLIESE AL VENEZIANI

La serata di lunedì 13 gennaio 2025 sarà l’occasione per assistere alla diretta Monopoli Foggia, il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 20:30. In questo derby pugliese la seconda forza del girone C della Serie C 2024/2025 andrà a caccia della vetta, e dunque del sorpasso sul Benevento, dall’alto dei quarantuno punti già conquistati e dopo aver ottenuto l’ennesimo successo in trasferta battento il Sorrento nell’ultimo turno di campionato. I biancoverdi proseguono così una striscia di risultati utili consecutivi che non vogliono assolutamente interrompere.

DIRETTA/ Foggia Altamura (risultato finale 0-1): Leonetti la chiude! (6 gennaio 2025)

Un po’ più complessa si presenta invece la situazione dei Diavoli del Sud, al quattordicesimo posto con venticinque punti come la Cavese ma pericolosamente vicini alla zona retrocessione piuttosto che ai playoff. I rossoneri, sconfitti dal Team Altamura nella prima gara del nuovo anno, vengono braccati dal Latina ma hanno anche il desiderio di compiere un balzo in avanti magari superando sia il Team Altamura che il Sorrento in un colpo solo.

Video Sorrento Monopoli (1-2)/ Gol e highlights: ci pensa Grandolfo! (Serie C, 5 gennaio 2024)

DIRETTA MONOPOLI FOGGIA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sia Sky che Now garantiranno la visione della diretta Monopoli Foggia a tutti quelli che non si recheranno presso lo stadio Veneziani in questo lunedì di gennaio. Si potrà quindi vedere la partita in streaming su Now Tv e su Sky Go.

MONOPOLI FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il derby a cui assisteremo con la diretta Monopoli Foggia può essere analizzato sotto tanti aspetti e prendiamo ora in considerazione quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni. Non è complicato immaginare che i padroni di casa vogliano di nuovo affidarsi al modulo 3-5-2 con Vitale, Viteritti, Miceli, Bizzotto, Valenti, Falzerano, Battocchio, Scipioni, Pace, Bruschi e Grandolfo visti i risultati più recenti ottenuti con questo tipo di schieramento. Chi potrebbe modificare invece i suoi uomini in qualche modo è il tecnico Zauri che non è dunque certo possa impiegare ancora il 4-3-3 con Perina, Salines, Parodi, Camigliano, Silvestro, Tascone, Mazzocco, Gargiulo, Orlando, Emmausso e Zunno.

DIRETTA/ Sorrento Monopoli (risultato finale 1-2): Grandolfo nel recupero! (Serie C, oggi 5 gennaio 2025)

DIRETTA MONOPOLI FOGGIA, LE QUOTE

Le quote offerte dalle vari agenzie di scommese sportive per la diretta Monopoli Foggia sono apparentamente favorevoli ai biancoverdi. I padroni di casa sono infatti in pole position per aggiudicarsi i tre punti in palio e i bookmakers come Snai non pagano appunto l’1 a più di 1.85. Il pareggio rimane una possibilità concreta con l’x indicato a 3.10 mentre difficilmente i rossoneri riusciranno a tornare allo Zaccheria con un successo in tasca se pensiamo che il 2 è quotato a 4.00.